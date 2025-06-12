الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

عضوان للتنظيم ومنع وجود العمال بمدارسهم، خطة "تعليم الفيوم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه كلف مديري الإدارات التعليمية، بتكليف عضوين من العاملين بالإدارة التعليمية، للعمل أمام باب كل مدرسة بها لجنة سير امتحانات الثانوية العامة، تكون مهمتهم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجنة.

 كما تم إصدار قرار يمنع تواجد العمال بمدرستهم الأصلية، ويتم توزيعهم على المدارس داخل الإدارة التعليمية.

استعدادات التعليم لبدء امتحانات الثانوية العامة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية أنها كافة الاستعدادات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2024،  من الإضاءة والتهوية المناسبة والنظافة العامة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، والاستعدادات اللازمة للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، وإجراءات تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

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تعليم الفيوم: 19 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 19035 طالبا وطالبة على مستوى محافظة الفيوم، وبلغ إجمالى عدد اللجان 41 لجنة على مستوى المحافظة (40 لجنة، بالإضافة إلى لجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين)، وجهزت المديرية 16 استراحة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، وجودتها بالثلاجات والبوتاجازات ووسائل التهوية.

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