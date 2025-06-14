السبت 14 يونيو 2025
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رياضة

تردد قناة إم بي سي مصر الجديدة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

كأس العالم للأندية، تستعد قنوات MBC لنقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، ومنها مباريات النادي الأهلي ضمن 19 مباراة بداية من دور المجموعات.

تردد قناة إم بي سي مصر الجديد على نايل سات

تردد القناة هو: 11219.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: عالية الدقة.

ويتم نقل مباريات الأهلي الثلاثة بدور المجموعات عبر قنوات MBC وتطبيق شاهد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لخوض مباراته الافتتاحية اليوم أمام انتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية. 

وبات من المنتظر أن يرتدي الأهلي  زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل، بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون البينك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الأصفر بالكامل.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجرًا 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

كما كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فعالياتها، اليوم السبت 14 يونيو، تشهد طريقة جديدة في طريقة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، قبل انطلاق المباريات الرسمية بالبطولة.

 

دخول اللاعبين على طريقة دوري السلة الأمريكي 

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية، دخول اللاعبين إلى أرض الملعب استعدادًا لخوض المباريات على طريقة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (NBA)، بحيث يدخل اللاعبون واحدًا تلو الآخر، ويعلن المعلق الداخلي بالملعب عن اسم كل لاعب لحظة دخوله للمستطيل الأخضر، على أن يكون قائد الفريق هو آخر الداخلين إلى أرض الملعب.

كأس العالم للأندية 2025، فيتو
كأس العالم للأندية 2025، فيتو

ويظهر هذا النموذج في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وغيره من الرياضات الشهيرة لدى الأمريكيين.

ومن المقرر، أن يتم اعتماد هذا الأسلوب في تقديم اللاعبين بجميع مباريات الجولة الأولى من البطولة على سبيل التجربة.

 

 

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الأهلي ريبيرو انتر ميامي الأهلي ضد إنتر ميامي

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