بيراميدز ينهي الاتفاق على إقامة معسكر أوروبي استعدادا للموسم الجديد

أنهى هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاتفاق علي إقامة الفريق الأول بالنادي معسكر خارجي بأوروبا استعدادا للموسم الجديد.

معسكر أوروبي لبيراميدز

وسافر هاني سعيد منذ عدة أيام للاتفاق على إقامة المعسكر وتحديد الفندق الذي سيقيم فيه الفريق وأيضا الملعب الذي سيتدرب عليه والمباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر

ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين خلال شهر يوليو القادم بدولة تركيا.

وحسم مصدر داخل نادي بيراميدز مصير الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي في البقاء أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن يورتشيتش باق بقيادة الفريق ولا صحة لرحيله أو التعاقد مع مدير فني جديد.

حقيقة رحيل مدرب بيراميدز

وتابع المصدر كل ما يقال عن رحيل يورتشيتش لا أساس له من الصحة كما أنه لم يتم تحديد عقده لأنه ما زال يتبقى له موسم في مدة عقده مع النادي.

يذكر أن يورتشيتش حصل مع الفريق علي لقب دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا ونافس علي لقبي الدوري وكأس مصر كما حصل علي لقب كأس مصر الموسم الماضي أغسطس 2024.

وتولى يورتشيتش تدريب بيراميدز في فبراير 2024، وعمل مدربًا في العديد من الأندية والمنتخبات من بينها منتخب كرواتيا تحت 19 سنة ونادي أدنة سبور التركي، ومساعدًا لمنتخب السعودية الأول، وكذلك مدربًا لمشروع اكتشاف المواهب بالسعودية، وحاصل على uefa pro منذ عام 2011.

وانفردت فيتو بنفى مصدر داخل نادي بيراميدز ما تردد عن وجود مفاوضات المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي رحل مؤخرا عن تدريب نادي الوداد الرياضي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة أنه لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق وأن النادي السماوي لم يدخل في مفاوضات مع موكوينا.

بيراميدز يتصدر التصنيف الأفريقي والعربي

احتل نادي بيراميدز صدارة تصنيف الأندية العربية والإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وخطف بيراميدز صدارة تصنيف الأندية من النادي الأهلي، بعدما حقق الفريق السماوي لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الجاري.

وجاء بيراميدز في المركز 51 عالميًّا والأول عربيا وأفريقيا متفوقا بفارق مركزين فقط عن الأهلي 53، الذي حافظ على الصدارة فترة طويلة.

واحتل فريق أهلي جدة السعودي المركز الأول آسيويا والمركز الثالث عربيًّا بعدما حقق المركز 62 عالميًّا، يليه فريق الهلال السعودي في المركز 81 والثاني آسيويا والرابع عربيًّا.

فترة إعداد فريق بيراميدز

تقرر بدء فترة إعداد فريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد أول يوليو القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وحصل فريق بيراميدز علي راحة سلبية منذ السادس من يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو القادم يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى بملعب الدفاع الجوي.

الدوري المصري

نافس بيراميدز على لقب بطولة الدوري المصري حتى الأنفاس الأخيرة بالبطولة المحلية الأعرق حيث احتل قمة جدول الدوري لفترات طويلة قبل أن يخفق في مباراتين متتاليتين ما أفقده قمة الدوري لتذهب إلى النادي الأهلي الذي توج باللقب بفارق نقطتين فقط.

وأنهى فريق بيراميدز الدور الثاني (مرحلة التتويج) محتلا الترتيب الثاني برصيد 56 نقطة خلفا لفريق الأهلي.

وينتظر الفريق السماوي قرار محكمة كاس بشأن خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بسبب عدم حضوره مباراة القمة أمام الزمالك، ليتوج بطلًا للدوري.

موعد انطلاق الموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجمعة 8 أغسطس هو موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري 2025-2026 ويتم الانتهاء من الدوري المصري في مايو عام 2026.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن الدوري سوف ينطلق يوم 15 أغسطس لكن تم تقديمه أسبوعًا لمنح الفرق عددًا أكبر من الجولات قبل التوقف الدولي في سبتمبر والاستعداد لمباريات المنتخب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.