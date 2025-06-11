لأول مرة، بيراميدز يطيح بالأهلي من صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

احتل نادي بيراميدز صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

بيراميدز يتصدر التصنيف الأفريقي والعربي

وخطف بيراميدز صدارة تصنيف الأندية من النادي الأهلي، بعدما حقق الفريق السماوي لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الجاري.

وجاء بيراميدز في المركز 51 عالميا والأول عربيا وأفريقيا متفوقا بفارق مركزين فقط عن الأهلي 53، الذي حافظ على الصدارة فترة طويلة.

واحتل فريق أهلي جدة السعودي المركز الأول آسيويا والمركز الثالث عربيا بعدما حقق المركز 62 عالميا، يليه فريق الهلال السعودي في المركز 81 والثاني آسيويا والرابع عربيا.

فترة إعداد فريق بيراميدز

تقرر بدء فترة إعداد فريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد أول يوليو القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وحصل فريق بيراميدز علي راحة سلبية منذ السادس من يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو القادم يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى بملعب الدفاع الجوي.

الدوري المصري

نافس بيراميدز علي لقب بطولة الدوري المصري حتى الانفاس الاخيرة بالبطولة المحلية الأعرق حيث احتل قمة جدول الدوري لفترات طويلة قبل أن يخفق في مباراتين متتاليتين ما أفقده قمة الدوري لتذهب إلى النادي الأهلي الذي توج باللقب بفارق نقطتين فقط.

وأنهى فريق بيراميدز الدور الثاني (مرحلة التتويج) محتلا الترتيب الثاني برصيد 56 نقطة خلفا لفريق الأهلي.

وينتظر الفريق السماوي قرار محكمة كاس بشأن خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بسبب عدم حضوره مباراة القمة أمام الزمالك، ليتوج بطلا للدوري.

موعد انطلاق الموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجمعة 8 أغسطس هو موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري 2025-2026 ويتم الانتهاء من الدوري المصري في مايو عام 2026.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن الدوري سوف ينطلق يوم 15 أغسطس لكن تم تقديمه أسبوعًا لمنح الفرق عددًا أكبر من الجولات قبل التوقف الدولي في سبتمبر والاستعداد لمباريات المنتخب المصري.

فتح باب القيد

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 - 2026 للقائمة الأولى اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025.

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