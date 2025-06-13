الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)

أثارت حالة من الحزن أهالي محافظة البحيرة وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك في جنازة أحمد المسلماني تاجر المجوهرات برشيد الذي قتل غدرًا على يد صديقيه بعدما قاما بالتعدي عليه بعدد من الأسلحة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدًا الأربعاء الماضي الخامس من يونيو الجاري.

أحمد المسلماني تاجر المجوهرات برشيد، فيتو

جنازة أحمد المسلماني تاجر المجوهرات برشيد، فيتو



وشهد محيط منزل العائلة حالة من الانهيار والبكاء بين أفراد أسرته، ونصب سرادق عزاء أمام المنزل وسط حالة من الصدمة والذهول التي تسيطر على الأهالي.

مع سبق الإصرار، صديقا المسلماني قاما بالاعتداء عليه وقتله عمدا

وقال شريف بركات أحد أصدقاء المسلماني لفيتو إن الواقعة بدأت الأربعاء 5 يونيو الجاري عندما تربص صديقا المسلماني (سيف الدين.أ) و(فارس.ع ) بالأسلحة الحادة وعند وصوله قام أحدهما بالسلام عليه وأخذ يتبادل معه الحديث وبعد دقائق قام بالاعتداء عليه بعدة جروح قطعية برأسه من الخلف بالإضافة إلى جروح عميقة بالجسم وذلك كان مع الاستعانة بصديقه الآخر.

وأشار إلى أن (سيف الدين.أ) و(فارس.ع ) قاما بقتله عمدًا مع سبق الإصرار وهو ما تبين من خلال كاميرات الفيديو الموجودة بالمكان لحظة الواقعة وهذا الأمر الذي لم يصدقه عقل مما أثار صدمة لدى أهله وأصدقائه الذين لم يستوعبوا ما حدث حتى الآن.

جنازة أحمد المسلماني تاجر المجوهرات برشيد، فيتو

جنازة أحمد المسلماني تاجر المجوهرات برشيد، فيتو

كما أضاف ايضًا ان ماحدث جاء بسبب عندما اكتشف المسلماني حادث سرقة تغرض له من قبل اثنين من أصدقائه، وهما من قاما بقتله، خلال الفترة الأخيرة وأخبرهما بما حدث وسعى لحل المشكلة بشكل ودي ولكنهما لم يستجيبا وقاما بالتربص به وفعلا فعلتهما الشنيعة دون رحمة منهما.



المسلماني مصدر رزق للعائلة وللعاملين معه وقتله حدث شنيع

وأوضح بركات أن المسلماني كان شخصًا مسالمًا للغاية ومحبًّا لعلمه ويعمل جاهدًا لتطويره حيث إنه مصدر رزق لأفراد العائلة بالكامل كما يمثل باب رزق لعدد كبير من العاملين معه بمدينة رشيد ولم يتخيل أحد ما حدث له وما نطالب به القصاص العادل.

واختتم: "اللي حصل لأحمد ما يرضيش حد والموتة دي صعبة وما يستهالش كدا واحنا عايزين القصاص العادل وواثقين في القانون إنه هيرجع حقه".

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