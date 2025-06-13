الجمعة 13 يونيو 2025
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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنيا، فيتو

 مع اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والتجميع النهائية لنتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة المنيا، من خلال 3 مقرات، تضاعفت معدلات البحث من جانب عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية 2025، التيرم الثانى، وأولياء أمورهم في محافظة المنيا، عبر محرك البحث «جوجل»، عن موعد إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025تستمر أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات استعدادًا لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنيا، حيث من المقرر اعتماد النتيجة رسميًا من قبل محافظ المنيا في الساعات القليلة المقبلة.

 

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المنيا

 أكدت مصادر من مديرية التربية والتعليم في المنيا أن أعمال الكنترول تجري بشكل مكثف، حيث يتم حاليًا إعداد الكشوف النهائية للدرجات، وستُعلن النتائج رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2025

 يمكن للطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنيا الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عبر الرابط التالي: نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 

ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على النتيجة الكاملة.

 توزيع درجات الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2025

تُحتسب النتيجة النهائية من 280 درجة موزعة على المواد الأساسية كما يلي:

- اللغة العربية: 80 درجة
- اللغة الإنجليزية: 60 درجة
- الرياضيات: 60 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة
- العلوم: 40 درجة

يتم احتساب النتيجة بناءً على مجموع درجات الفصلين الدراسيين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا

1. الدخول على رابط مديرية التعليم بمحافظة المنيا.
2. اختيار قسم نتائج الطلاب.
3. إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص.
4. الضغط على زر "عرض النتيجة".

ستظهر النتيجة كاملة بالدرجات في جميع المواد.

 جهود التصحيح ومتابعة الكنترولات

تتابع مديرية التعليم بـ محافظة المنيا أعمال التصحيح لحظة بلحظة داخل كنترولات الإدارات التعليمية المختلفة، مع اتخاذ إجراءات دقيقة لضمان الدقة والشفافية.

وقد أشادت المديرية بجهود المعلمين في إنجاز المهمة في الوقت المحدد بالرغم من ضغوط العمل.

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