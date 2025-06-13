خلال ساعات، بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، تزايدت عمليات البحث من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

وأوضح مصدر بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني خلال ساعات سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس، مشيرا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 خلال ساعات، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “ فيتو ” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

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وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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