برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

وتحرص “فيتو” على توفير رابط نتائج الشهادة الإعدادية عام 2025 الفصل الدراسي الثاني بكافة محافظات الجمهورية فور ظهورها تباعا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “ فيتو ” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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