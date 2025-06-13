ديفيد بيكهام مالك نادي انتر ميامي يدعم فريقه قبل مواجهة الأهلي

الأهلي، حرص النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، على حضور المران الأخير لفريقه قبل مواجهة الأهلي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها غدا السبت في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم

ديفيد بيكهام في مران فريقه إنتر إنتر ميامي، فيتو

ميسي يتحدث عن تحمسه للمشاركة بمونديال الأندية

تحدث ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي عن بطولة مونديال كأس العالم للأندية، والتي يفتتحها بمواجهة الأهلي في المجموعة الأولى في الثالثة صباح الأحد.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: نحن متحمسون جدًا للمشاركة في هذه البطولة التاريخية، إنها فرصة رائعة لنا كلاعبين وللنادي كي نترك بصمتنا على المستوى العالمي.

وأضاف النجم الأرجنتيني: كأس العالم بطولة مثيرة للاهتمام. مجرد فرصة التواجد فيها أمر يبعث على الحماس

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

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