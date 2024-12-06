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رياضة

قلب النادي النابض، بيكهام يودع موظفة مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة

بيكهام
بيكهام

ودع الإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزي، موظفة الاستقبال في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، "كاث فيبس"، التي فارقت الحياة بعد صراع مع المرض.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد أمس الخميس، وفاة كاث فيبس عمر ناهز 85 عامًا وقال في بيان رسمي: “عضوة محبوبة في عائلة مانشستر يونايتد، يحزننا أن نعلن وفاة حبيبتنا كاث فيبس”، والتي تلقب داخل مانشستر يونايتد بقلب النادي النابض.
 

رسالة بيكهام يودع عضوة  مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة 

ونشر بيكهام عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة، وهو يمسك بيدها، وكتب: "ستبقين في قلوبنا إلى الأبد".

وقال بيكهام في رسالة وداع طويلة: "كان أول وآخر وجه أراه دائمًا هو وجه كاث وهي تجلس في مكتب الاستقبال في أولد ترافورد تنتظر إعطائي تذكرتي للمباراة، كانت نبض مانشستر يونايتد، كان الجميع يعرف من هي كاث وكان الجميع يعشقونها".

وأضاف: "وصلت إلى مانشستر في سن 15، وقدمت كاث وعدًا لأمي وأبي وقالت سأعتني بطفلكما من أجلكما لا تقلقا".

وتابع: "منذ ذلك اليوم الأول وحتى آخر يوم قضيته معها، كان هذا بالضبط ما فعلته".

واختتم: "لن يكون أولد ترافورد كما كان من قبل أبدًا دون ابتسامتك عندما نمر عبر تلك الأبواب... نحن نحبك".


 

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