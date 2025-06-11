29 لاعبا في قائمة بايرن ميونخ النهائية ببطولة كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، ضمت قائمة فريق بايرين ميونخ الألماني المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية، 29 لاعبًا.

أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ قائمة الفريق التي يخوض بها منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: مانويل نوير، دانييل بيرتس، يوناس أوربيج، ليون كلاناك.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، جوناثان تاه، رافائيل جيريرو، ساشا بوي، كاسيانو كيالا، جوزيب ستانيسيتش، آدم أزنو.

خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون جوريتسكا، جواو بالينها، توم بيشوف، كونراد لا يمر، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، لينارت كارل، ديفيد سانتوس.

خط الهجوم: سيرجي جنابري، هاري كين، ليروي ساني، كينجسلي كومان، مايكل أوليس، توماس مولر، موريس كراتينماشر، جونا كوسي أساري.

قائمة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، فيتو

موعد إنطلاق منافسات كأس العالم للأندية

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 من يوليو المقبل.

مجموعة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

وأوقعت قرعة المونديال فريق بايرن ميونخ ضمن فرق المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي

هاري كين يريد ذهبية كأس العالم للأندية تكريما لـ"مولر"

كشف هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، عن أنه يسعى إلى منح زميله توماس مولر الوداع المثالي من خلال التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

وقال كين في تصريحات لصحيفة أبسلوت فوتبول: نريد أن ننهي الموسم بشكل ناجح من أجله. إذا كانت المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ستكون الأخيرة له مع النادي، فإن التتويج باللقب سيكون الطريق المثالي له لإنهاء مسيرته مع بايرن.

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