الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

غضب في الأهلي بسبب تجاهل وزير الشباب والرياضة البعثة في أمريكا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

سيطرت حالة من الغضب على مسئولي إدارة النادي الأهلي وبعثة الفريق بأمريكا، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعد تجاهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواصل مع البعثة أو الاطمئنان عليها  أو إعلان دعمه للفريق منذ سفر البعثة حتى الآن خاصة أن الأهلي يمثل مصر في محفل رياضي هو الأكبر في العالم حاليًا ويشارك في المباراة الإفتتاحية فجر بعد غدًا الأحد أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

و تلقي المهندس خالد مرتجي إتصالًا هاتفيًّا من النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، يطمئن فيه الأخير على فريق الأهلي واستعداداته قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية لتثير مزيد من الانتقادات للدكتور أشرف صبحي. 

يذكر أن جميع الفرق العربية المشاركة بالبطولة حرصت حكوماتها والمسئولين عن الرياضة فيها على دعمهم ومساندتهم بشكل قوي قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ 64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية  

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

 

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

 

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الدكتور اشرف صبحي النادي الأهلي خالد مرتجى كأس العالم للأندية

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