طائرات سلاح الجو الأردني تنفذ دوريات وطلعات مكثفة

أعلن الجيش الأردني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن طائرات سلاح الجو تنفذ دوريات وطلعات جوية مكثفة على امتداد المناطق الحدودية.

وقال الجيش الأردني في بيانه: إن الطلعات الجوية تهدف لمراقبة الأجواء ورصد أي محاولات لاختراق المجال الجوي الأردني من أي طرف.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت، عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الأردني

وبحسب قناة «المملكة»، بين المصدر أن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأضاف أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر.

سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن برا وبحرا وجوا، ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف، مهيبا بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني" - بحسب زعم الاحتلال الإسرائيلي - فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

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