إيران «نمر من ورق» في الشرق الأوسط.. استخبارات دول تتورط في اغتيال هنية وسليماني.. والشعوب العربية اتهمتها بعدم حماية نصر الله

شنت إسرائيل في وقت مبكّر اليوم الجمعة سلسلة ضربات واسعة على مواقع نووية وعسكرية في إيران امتدت لمواقع استراتيجية في العاصمة طهران، أسفرت عن مقتل قادة عسكريين بارزين، و٦ من العلماء البارزين في مجال الطاقة النووية بحسب ما أعلنته السلطات الإيرانية، في عملية أُطلق عليها «أمة الأسود».

الهجمات الإسرائيلية على إيران

وتأتي الهجمات الإسرائيلية، قبل يومين من المحادثات التي كان من المقرر عقدها بين مسئولين أمريكيين وإيرانيين ضمن جولة سادسة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد المقبل، ولكن على ما يبدو أنها دخلت طريقًا مسدودًا.

رد خامنئي على الهجمات الإسرائيلية

وكأول رد لآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، توعد الكيان الصهيوني بمصير مريرا ومؤلم وسيناله بالتأكيد".

وقال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إنّ "القوات المسلّحة ستردّ حتمًا على هذا الهجوم الصهيوني"، مشدّدًا على أنّ إسرائيل "ستدفع ثمنًا باهظًا وعليها انتظار ردّ قويّ من القوات المسلّحة الإيرانية".

اختراق استخباراتي لإيران

حالة من الجدل مثارة حول الأسباب وراء الخسائر العسكرية والبشرية وتدمير لمواقع استراتيجية ونووية في إيران التي خلفتها الضربة الإسرائيلية بهذه السرعة وهذا الحجم!! ذهب بعض المحللين إلى اختراق استخباراتي كبير للجمهورية الإيرانية.

سقوط مروحية رئيسي

بدأت الآراء تتجه إلى تدخل استخباراتي كبير في حادث سقوط مروحية إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني في مايو من العام الماضي، عندما كان في طريقه للعاصمة طهران بعد تدشين سد "قيز قلعه سي" المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين، بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

لم يكن «رئيسي» وحده على متن المروحية بل كان يرافقه حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم، وبعض المسئولين الآخرين، الذين لقوا حتفهم جميعًا، وذهب البعض إلى تورط أجهزة استخبارات دول أخرى في سقوط المروحية.

اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران

كشف حادث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، في يوليو الماضي، إلى عملية اختراق أمني واستخباراتي كبيرة، فحادثة وقعت داخل أحد مقرات الحرس الثوري، وبالتزامن مع تنصيب الرئيس الجديد وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، إلا أن صاروخًا إسرائيليًا استهدفه هو ومرافقه في قلب العاصمة أدى إلى استشهاده على الفور.

اغتيال حسن نصر الله

اغتيال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيعي، في سبتمبر الماضي، وضع إيران في مأزق كبير، واتهمهتها الشعوب العربية بتخليها عن «نصر الله » وعدم قدرتها عن حمايته من الاستهداف الجوي الاسرائيلي له ومجموعة من قيادات الحزب وقيادات من الحرس الثوري الإيراني، ولاسيما أن جريدة «لو باريزيان» الفرنسية، ذكرت أن هناك جاسوسًا إيرانيًا، أبلغ إسرائيل بلحظة وصول نصر الله إلى ضاحية بيروت، وكان بصحبة نائب قائد «فيلق القدس» في لبنان، عباس نيلفوروشان، وأنهما توجها إلى الضاحية، تحديدًا حارة حريك عقب مشاركتهما في تشييع محمد سرور قائد وحدة مسيرات الحزب.

ومع أن الصحيفة قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى معلومات عن الاجتماع قبل 4 ساعات فقط من بدايته، فإن القناة الإسرائيلية «كان 11»، أفادت بأن النبأ وصل قبل أيام. ولذلك، تم بحث أمر اغتيال «نصر الله» الذي خُطط له منذ حرب ٢٠٠٦ واتفق عليه جميع رؤساء الأجهزة الأمنية.

استهداف موكب قاسم سليماني

قبل حادث المروحية الرئاسية واستهداف «هنية» و«نصر الله» استهدفت القوات الجوية الأمريكية في بداية عام ٢٠٢٠ قاسم سليماني، قائد فيلق القدس- الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني، والذي تولى مسئولية السياسة الخارجية في عدد من الدول الإقليم، وأشرف على ملفات ساخنة لبلدان تأجج فيها الصراع، مثل العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن وأفغانستان.

ويعتبر الإيرانيون «سليماني» بطلا قوميا، شارك في الثورة الإسلامية الإيرانية، وساهم في مواجهة الثورات الداخلية الكردية، وقاد لواء "ثار الله 41" في الحرب العراقية الإيرانية.

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