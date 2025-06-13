جيش الاحتلال: 200 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران وتم استهداف أكثر من 100 موقع عسكري

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن إيران أطلقت خلال الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل بكامل طاقتها للتصدي لها.

فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أطلقت حوالي 800 مسيّرة وصاروخ كروز نحو إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال إن "الساعات المقبلة ستكون صعبة"، في إشارة إلى ترقب ردود إضافية من طهران، بعد الهجوم الإسرائيلي الأوسع على الأراضي الإيرانية منذ بدء التصعيد.

وأكد أن نحو 200 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الضربات الجوية الليلية ضد أهداف في إيران، وجرى خلالها استهداف أكثر من 100 موقع عسكري وأمني حساس، ضمن عملية وصفت بأنها "منسقة ودقيقة".

وأسفرت الغارات، بحسب البيان العسكري، عن تصفية ثلاثة من أبرز قادة المؤسسة العسكرية الإيرانية، وهم اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني، إضافة للواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، والجنرال غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني.

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