نتنياهو: ضربنا قلب برنامج إيران النووي واستهدفنا أبرز علمائهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

وقال: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".

كما أكد استهداف علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة نووية إيرانية، مضيفًا: "ضربنا قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".

وزعم نتنياهو أن "إيران خصبت يورانيوم يكفي لصنع 9 قنابل نووية".

وأوضح أن "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية، ومصانع الصواريخ البالستية".

وأشار نتنياهو إلى أن هذه العملية ستستمر لأيام.

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