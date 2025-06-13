أول تعليق من المرشد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي

توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، برد قاسٍ على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع داخل إيران، مؤكدًا أن "اليد القوية الإيرانية لن تترك إسرائيل وشأنها".



وقال خامنئي، صباح اليوم الجمعة، إن "إسرائيل أطلقت يدها الشريرة في جريمة دنيئة ضد إيران، وكشفت عن وجهها الدموي"، مضيفًا أن "الهجوم الإسرائيلي أدى إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء، الذين سيخلفهم زملاؤهم فورًا في مواقعهم لمواصلة الطريق".

وأكد المرشد الإيراني أن "على إسرائيل أن تترقب عقابًا قاسيًا، وأن تفهم أن الرد الإيراني قادم لا محالة".



وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.

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