توافد لاعبي الهلال على مطار الملك خالد استعدادا للسفر إلى أمريكا (فيديو)

كأس العالم للأندية، يستعد فريق الهلال السعودي للسفر إلى أمريكا بعد قليل استعدادا للمشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وتداول محبي الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لوصول عدد من لاعبي الهلال والإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق إلى مطار الملك خالد الدولي.

🚨🚨🚨 البليهي قبل المغادرة إلى أمريكا 🇺🇸💙 pic.twitter.com/Nf9w4Jj6ly — أخبار الهلال (@hilalstuff) June 13, 2025

كما نشر علي البليهي لاعب الهلال، فيديو عبر صفحته الشخصية خلال توجهه للمطار استعدادا للمغادرة إلى أمريكا.

علي البليهي عبر Sc قبل المغادرة إلى أمريكا 😂💙💙 pic.twitter.com/ADE54NX8XV — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) June 13, 2025

توافد لاعبي الهلال على المطار

🚨 الرقيب والمفاوض الهلالي سافيتش 🫡💙💙💙 pic.twitter.com/HwEUsQ3SWH — أخبار الهلال (@hilalstuff) June 13, 2025

🚨 الرولز نيفيز قبل المغادرة إلى أمريكا 🇺🇸😍💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/VhKcuJYfhJ — أخبار الهلال (@hilalstuff) June 13, 2025

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد في العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

وتضم مجموعة الهلال ونظيره ريال مدريد كل من ناديي باتشوكا المكسيكي وريد سالزبورج النمساوي.

صفقات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة الثامنة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية مساء أمس الثلاثاء وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الثامنة (H) كلا من الهلال (السعودية) وريال مدريد (إسبانيا) وريد بول سالزبورج (النمسا) وباتشوكا (المكسيك).

صفقات ريال مدريد

وضم ريال مدريد عدة صفقات بعد رحيل كارلو أنشيلوتي ووصول تشابي ألونسو انضمام ديان هويسن وترينت ألكسندر أرنولد وفرانكو ماستانتونو والفارو كاريراس.

صفقات الهلال

أهم صفقات الفريق السعودي هو تعيين المدرب سيموني إنزاجي الذي غادر إنتر ميلان ليتولى تدريب الفريق السعودي بمونديال الأندية.

وضم الهلال لاعبين جديدين هما علي لاجامي من النصر وعبد الكريم دريسي من الأهلي.

صفقات باتشوكا

استغلّ الفريق المكسيكي فترة الانتقالات الإضافية لتعزيز صفوفه استعدادًا لكأس العالم للأندية وأكد باتشوكا ضم أربعة لاعبين على سبيل الإعارة وهم أجوستين بالافيشينو، وروبرت كينيدي، وخوسيه كاستيلو، وفيديريكو بيريرا.

صفقات سالزبورج

كان سالزبورج الفريق الأكثر إثارةً هذا الموسم حيث تعاقد النادي النمساوي مع خمسة لاعبين المدافعون جاكوب راسموسن، وأمار ديديتش، وستيفان لاينر، ولاعبا الوسط سوتا كيتانو وفرانس كراتزيج.

مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

ريال مدريد - الهلال -الأربعاء 18 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - هارد روك

باتشوكا - ريد بول سالزبورج -الخميس 19 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - تي كيو إل

ريال مدريد - باتشوكا -الأحد 22 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - أودي فيلد

الهلال - باتشوكا-الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025

05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيل

نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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