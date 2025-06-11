الأربعاء 11 يونيو 2025
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رياضة

لا جديد في إنتر ميامي، صفقات مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية  عن التعاقدات التي أبرمتها بعض الأندية الـ23 المشاركة فيكأس العالم للأندية بعد غلق فترة الانتقالات التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتحها من أجل الأندية المشاركة في البطولة. 

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

وتستعرض فيتو صفقات المجموعة الأولى والتي تضم الاهلي المصري بعد غلق سوق الانتقالات الاستثنائية.

المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

 تضم المجموعة الاولي (A) أندية الأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي “المستضيف”، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

صفقات الأهلي

أولى صفقات فريق النادي الأهلي هي التعاقد مع مدير فني جديد حيث سيقود خوسيه ريبيرو في كأس العالم.

وضم الاهلي رسميا كل من محمود حسن "تريزيجيه" وحمدي فتحي ومحمد سيحا ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى "زيزو" وأحمد رمضان "بيكهام" مع عودة أليو ديانج من إعارته.

صفقات بورتو

وتعاقد نادي بورتو رسميًا مع جابري فيجا قادمًا من الأهلي السعودي مقابل ما يقارب 18 مليون يورو وقد تم تفعيل بند الشراء لـ نيهوين بيريز لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

إنتر ميامي وبالميراس

لم يضم انتر ميامي الفريق المستضيف لبطولة كأس العالم للأندية أي لاعب جديد إلى صفوفه، كما لم يعزز بالميراس الفريق البرازيلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الاستثنائية لكأس العالم للأندية.

 

الاهلي في المونديال
الاهلي في المونديال

 

وتُعد المجموعة الأولى من أبرز المجموعات نظرًا لأسماء الأندية المشاركة وطموحاتها الكبيرة في المنافسة على اللقب العالمي.

مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: الأهلي ضد إنتر ميامي (ميامي - 3 فجرًا بتوقيت القاهرة)
16 يونيو: بالميراس ضد بورتو (نيويورك/نيوجيرسي - 1 صباحًا بتوقيت القاهرة)
19 يونيو: بالميراس ضد الأهلي (نيويورك/نيوجيرسي - 7 مساءً بتوقيت القاهرة)
19 يونيو: إنتر ميامي ضد بورتو (أتلانتا - 10 مساءً بتوقيت القاهرة)
24 يونيو: إنتر ميامي ضد بالميراس (ميامي - 4 صباحًا بتوقيت القاهرة)
24 يونيو: بورتو ضد الأهلي (نيويورك/نيوجيرسي - 4 صباحًا بتوقيت القاهرة

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