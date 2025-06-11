أبرزها بايرن ميونخ، صفقات المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية 2025

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة الثالثة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية مساء أمس الثلاثاء، وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت ببعض الأندية الـ 23 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد غلق فترة الانتقالات الاستثنائية.

المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الثالثة (C) كلا من: بايرن ميونخ ,أوكلاند سيتي وبوكا جونيورز وبنفيكا.

صفقات بايرن ميونخ

أعلن النادي البافاري رسميًا عن التعاقد مع جوناثان تاه الذي جاء مجانًا من ليفركوزن وتوم بيشوف من هوفنهايم.

صفقات بنفيكا

نجح نادي بنفيكا في الاحتفاظ بألفارو كاريراس لكأس العالم للأندية، حيث سيشارك الظهير الإسباني في البطولة مع النادي البرتغالي قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

وقد حدد فريق برونو لاجي بالفعل بديلًا للظهير الإسباني، وهو صامويل دال الذي كان بالفعل مع الفريق هذا الموسم، لكن بنفيكا فعّل خيار الشراء للظهير الأيسر.

صفقات بوكا جونيورز

وعيّن نادي بوكا جونيورز مؤخرًا ميجيل أنخيل روسو مدربًا جديدًا له، ودعم صفوفه بالثنائي قلب الدفاع ماركو بيليجرينو لاعب نادي ميلان ومالكوم برايدا.

صفقات أوكلاند سيتي

وسيفتقد الفريق الأوقيانوسي لمدربه المؤقت بول بوسا لأسباب شخصية، ولم يتعاقد بطل دوري أبطال أوقيانوسيا مع أي لاعبين قبل كأس العالم للأندية.

مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية

الأحد 15 يونيو: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي.. 19:00 بتوقيت السعودية ومصر - على قناة تي كيو إل.

الإثنين 17 يونيو:بوكا جونيورز - بنفيكا.. 01:00 السعودية ومصر - قناة هارد روك.

الجمعة 20 يونيو: بنفيكا - أوكلاند سيتي.. 19:00 السعودية ومصر - إنتر أند كو.

السبت 21 يونيو: بايرن ميونخ - بوكا جونيورز.. 04:00 السعودية ومصر - هارد روك.

الإثنين 24 يونيو: أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز.. 22:00 السعودية ومصر - جيودس بارك.

الإثنين 24 يونيو: بايرن ميونخ - بنفيكا.. 22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا.



كأس العالم للأندية

البطولة بنظامها الجديد تحل محل كأس العالم للقارات، بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي، ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثُمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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