الأردن: أمن المملكة خط أحمر ولم ولن نسمح باختراق أجوائنا

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن الأردن "لم ولن يسمح باختراق أجوائه ولن يكون ساحة حرب لأي صراع".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، شدد الوزير في بيان صحفي على أن "أمن الوطن خط أحمر، وأنه لن يُسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر".

وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وترقب رد إيراني محتمل، دعا المومني المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

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