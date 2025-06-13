المباني تحولت إلى ركام، فيديوهات توثق حجم الدمار الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي على طهران

نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديوهات توثق حجم الدمار الذي خلفته الضربات الإسرائيلية على العاصمة طهران فجر اليوم الجمعة، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي أحياء سكنية ومناطق حساسة.



وأظهرت مقاطع مصورة عدة مبان سكنية تحولت إلى ركام وتضرر سيارات مدنية في شوارع العاصمة جراء القصف والانفجارات مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بجروح خطرة.

وذكر نتنياهو في مقطع مصور، نشره بعد نحو ساعة من بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى مهاجمة "عدد كبير من الأهداف في جميع أنحاء إيران"، مضيفا أن "هدف هذه العملية غير المسبوقة، هو الإضرار بالبنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والقدرات العسكرية الإيرانية".

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