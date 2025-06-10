مبادرة "الإسماعيلية بشبابها" تشارك في أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم (صور)

شارك وفد من اتحاد "بشبابها" بمحافظة الإسماعيلية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، في تنظيم الأمسية الثقافية التي أقامتها وزارة الأوقاف بمسجد العلي العظيم بالقاهرة، وذلك بدعوة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

المشاركون في تنظيم الأمسية

وشارك في تنظيم الأمسية نحو ٢٥ شابًا من "اتحاد بشبابها – الإسماعيلية" حيث مثلوا المحافظة بصورة مشرفة أمام الحضور الرفيع من الوزراء والشخصيات التنفيذية والسياسية، وحرص أعضاء الوفد على الظهور بزي موحَّد يحمل شعار "بشبابها – محافظة الإسماعيلية".

جانب من الأمسية، فيتو

جانب من الأمسية، فيتو



دعم الأنشطة الدينية

جاءت مشاركة اتحاد "بشبابها" تأكيدًا على دوره النشط في دعم المبادرات الوطنية ذات الطابع الثقافي والديني، حيث ساهم أعضاؤه في التنظيم بالتعاون مع مجلس إدارة مسجد العلي العظيم.

انطلاق فعاليات الأمسية

وانطلقت فعاليات الأمسية عقب صلاة العشاء بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة قرآنية بصوت القارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، تلتها فقرات إنشادية قدمتها فرقة "بصمة" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب مجموعة من المنشدين والمبتهلين الذين أضفوا على الأمسية أجواءً روحانية متميزة.

جانب من الأمسية، فيتو

جانب من الأمسية، فيتو

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالدور الحيوي لاتحاد "بشبابها" في تحفيز الشباب على الانخراط في العمل العام، مثنيًا على مساهمتهم الفعالة في تنظيم الأمسية، ومؤكدًا أن هذه الفعاليات تعكس صورة مصر المشرقة وتُعزز من مكانة الخطاب الديني الوسطي.

وفي ختام الأمسية، تقدم الدكتور أسامة الأزهري بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تقديره لجميع المشاركين، ومؤكدًا أن هذه الفعاليات تنبع من فهم أصيل لجوهر الإسلام، وتعكس روح المحبة والانضباط والانتماء الوطني.

ويُعد اتحاد "بشبابها" أحد أبرز الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعمل على تمكين الشباب المصري من خلال مبادرات تنموية وثقافية تهدف إلى ترسيخ قيم الوعي والمسؤولية الوطنية.

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