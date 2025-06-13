أرقام منافسي الأهلي بدور مجموعات كأس العالم للأندية.. 66 مليون يورو القيمة التسويقية لإنتر ميامي بقيادة ميسي.. بالميراس في المركز الرابع بالدوري البرازيلي.. وخط هجوم شرس لـ بورتو البرتغالي

بين طموح الماضي وحلم المستقبل، يعود النادي الأهلي من جديد إلى مسرح كأس العالم للأندية، في نسخته الجديدة والتي تشهد مشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث يشارك الأحمر وهو يحمل على كتفيه آمال جماهير لا تعرف إلا لغة البطولات والإنجازات.

رغم التاريخ العريق والخبرة الدولية التي يمتلكها الأهلي، فإن الطريق لن يكون مفروشا بالورود، بل مليئا بالفرق الصعبة، والتي تملك أسماء لامعة، وتجارب قارية، وقيمة تسويقية تضعها في مصاف الصف الأول عالميا.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

الأهلي، فيتو

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن منافسين النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مشوار إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

ويفتتح النادي الأهلي مشوار في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي، حيث يحتل الفريق في الدوري الأمريكي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، اي بفارق 5 نقاط علي فريق فيلادلفيا يونيون المتصدر، حيث نجح رفقا ميسي في الفوز بـ 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 3.

ونجح خط هجوم إنتر ميامي في تسجيل 36 هدفا واستقلبت شباكة 27، ويعد هدافهم في الدوري هو ليونيل ميسي برصيد 10 أهداف ثم ياتي خلفه تاديو أليندي برصيد 6 أهداف، ثم لويس سواريز بـ 5.

القيمة التسويقية لـ إنتر ميامي

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق إنتر ميامي وفقا لموقع ترانسفير ماركت 66.18 مليون يورو.

ويتصدر ليونيل ميسي أغلي لاعبي إنتر ميامي في القيمة التسويقية بمبلغ 18 مليون يورو، ثم ياتي خلفه توماس الفيز بـ 6 مليون يورو، ثم بنجامين كريماسكي بـ 5 مليون يورو.

إنتر ميامي الأمريكي، فيتو

مشوار بالميراس في الدوري البرازيلي

ويخوض النادي الأهلي ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق بالميراس، حيث يحتل الفريق في الدوري البرازيلي ،المركز الرابع برصيد 22 نقطة، اي بفارق نقطتين عن فريق فلامنجو المتصدر، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر3.

ونجح خط هجوم بالميراس في تسجيل 12 هدفا واستقلبت شباكة 8، ويعد هدافهم في الدوري هو فاكوندو توريس وفيتور روكي وخواكين بيكيريز برصيد هدفين لكل منهم.

القيمة التسويقية لـ بالميراس

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بالميراس وفقا لموقع ترانسفير ماركت 252.55 مليون يورو.

ويتصدر استيفان ويليان أغلي لاعبي بالميراس في القيمة التسويقية بمبلغ 60 مليون يورو، ثم ياتي خلفه فيكتور روكي بـ 20 مليون يورو، ثم باولينيو بـ 16 مليون يورو.

بالميراس البرازيلي، فيتو

مشوار بورتو في الدوري البرتغالي

ويختتم النادي الأهلي مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق بورتو، حيث يحتل الفريق في الدوري البرتغالي ،المركز الثالث برصيد 71 نقطة، اي بفارق 11 نقطةعن فريق سبورتنج لشبونة المتصدر، حيث فاز في 22 مباريات وتعادل في 5 وخسر7.

ونجح خط هجوم بورتو في تسجيل 65 هدفا واستقلبت شباكة 30، ويعد هدافهم في الدوري هو سامو أوموروديون برصيد 19 هدفا ثم ياتي خلفه رودريجو مورا بـ 10 أهدف، ثم ويندرسون جالينو (رحل عن الفريق) بـ رصيد 8 أهداف.

القيمة التسويقية لـ بورتو

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بورتو وفقا لموقع ترانسفير ماركت 345.90 مليون يورو.

ويتصدر سامو أوموروديون أغلي لاعبي بورتو في القيمة التسويقية بمبلغ 50 مليون يورو، ثم ياتي خلفه رودريجو مورا بـ 40 مليون يورو، ثم ديوجو كوستا بـ 40 مليون يورو.

بورتو البرتغالي، فيتو

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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