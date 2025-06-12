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رياضة

حكم إيراني لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

حكم مباراة الأهلي
حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

 أعلنت لجنة الحكام في بطولة كأس العالم للأندية عن طاقم تحكيم  مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، والمقرر إقامتها في افتتاح مباريات البطولة يوم  الأحد الموافق 14 يونيو الجاري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

 

حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

وجاء طاقم تحكيم اللقاء كالتالي:

حكم الساحة: علي رضا فغاني من إيران

المساعد الأول: أنطون شيتينين

المساعد الثاني: آشلي بيشام

الحكم الرابع: سيمون مارشينياك

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

 ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

 

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية  

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

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