آخرها الملك لير ليحيى الفخراني، أعمال فنية مصرية مقتبسة عن نصوص عالمية

أعاد الفنان يحيى الفخراني تسليط الضوء على اقتباس النصوص الكلاسيكية العالمية وتقديمها بروح مصرية في الأعمال الفنية، وذلك مع اقتراب إطلاق النسخة الجديدة من رائعة شكسبير “الملك لير” على المسرح القومي من بطولته.

الفخراني قال صراحة: “المسرح القومي يجب أن يقدم الأعمال الكلاسيكية سواء كانت عربية أو غربية”، وهو بذلك يفتح الباب للحديث عن تاريخ طويل من إعادة إنتاج روائع النصوص العالمية في المسرح والسينما والتلفزيون المصري، خاصة بعد أن أشار أيضًا إلى أن نجيب الريحاني كان من أبرز من مَصَّر النصوص الأجنبية وقدمها بحرفية حيث قال “الزمن بيفرض على الأعمال الفنية أن تكون متشابهة معه، واللى يزعل لما بنلاقي أعمال خفيفة أو تسلية فقط أو مشابهة للأعمال الغربية أو مسروقة بدون حرفية”، وتابع "نجيب الريحاني عمل أعمال عظيمة بس كان يروح فرنسا يشوف أعمال كويسة ويجي يعملها في مصر بس بحرفية".

وفي السطور القادمة، نرصد أبرز الأعمال المصرية المقتبسة عن نصوص عالمية، لكنها نجحت في أن تترك أثرًا في وجدان الجمهور العربي، وأحيانًا تفوقت على أصلها في الانتشار والتأثير.

الملك لير.. وليم شكسبير

رائعة شكسبير “الملك لير” قدمها الفخراني على المسرح مرتين (2001 و2019) وسيقدمها في 2025، وكانت كل نسخة تُمثل تجربة إخراجية مغايرة، وفي النسخة الجديدة، استعان بترجمة د. فاطمة موسى، واختصر العرض إلى فصلين ليحافظ على انتباه الجمهور، وتدور أحداث المسرحية حول شخصية “الملك لير”، الذي يقرر في شيخوخته أن يوزع مملكته بين بناته الثلاث، بناءً على مقدار حب كل واحدة منهن له، لكن حين ترفض ابنته الصغرى نفاقه، يقصيها ويحرمها من نعمه، وتتوالى الأحداث، والعرض الجديد من إنتاج فرقة المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، وإخراج الفنان شادي سرور.

وسبق أن قدم الفنان يحيى الفخراني كذلك عملًا تليفزيونيًا مقتبسًا من الملك لير، وهو مسلسل دهشة الذي كان من إنتاج عام 2014، وكتبه عبد الرحيم كمال وأخرجه شادي الفخراني، ويستلهم المسلسل حبكته من مسرحية "الملك لير" لشكسبير، ولكن تدور أحداثه في صعيد مصر، والمسلسل من بطولة القدير يحيى الفخراني، ويشاركه نخبة من النجوم: نبيل الحلفاوي، ياسر المصري، ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي، حنان مطاوع، عايدة عبد العزيز، وغيرهم.

وجسد فيلم الملاعين أيضًا قصة الملك لير، ففي فيلم الملاعين يعيش آدم الإسناوي صاحب شركة المقاولات في صراع كبير، فتارةً يقع في مشاكل مع ابنته سميرة التي يجبرها على الزواج من المهندس حمدي، وتارةً أخرى يقسو على ابنته الأكبر فافي من زوجته الأولى، وفي ذات الوقت لا يعترف بأبوته لنبيل وأمه نفيسة، إلا أن مرضه واضطراره للسفر للعلاج يدفعه للتعامل مع نبيل ومقابلته قبل سفره وتتصاعد الأحداث، والفيلم من إخراج أحمد ياسين، وبطولة فريد شوقي وسهير رمزي مصطفى فهمي.

أبرزها أفلام آه من حواء واستاكوزا.. أعمال مقتبسة من “ترويض النمرة”

يُعد فيلم “آه من حواء” أحد الأعمال المصرية المستوحاة من المسرحية الشهيرة “ترويض النمرة” للإنجليزي وليم شكسبير، وهي من المسرحيات التي تناولت الطبيعة المتقلبة للمرأة، وما تحمله من تناقضات إنسانية مثيرة، وتدور أحداث النص الأصلي حول شخصية كاتارينا، صاحبة الجمال الآسر والمزاج الناري، والتي اشتهرت بسوء الخلق وحدة الطبع، حتى بات الرجال يحجمون عن التقدم لخطبتها، مما دفع والدها إلى رصد مكافأة مالية كبيرة لمن يتزوجها، ويتقدم أحد التجار الأغنياء لطلب يدها، فيشتعل غضبها وتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية المحتدمة بينهما، قبل أن تنتهي القصة بزواجهما وسط مفارقات ساخرة.

وقد قدم فيلم “آه من حواء” معالجة مصرية خفيفة للنص، بمزيج من الكوميديا الرومانسية والمواقف الاجتماعية، جعلت منه عملًا محببًا للجمهور، وآه من حواء تم إنتاجه عام 1962، وهو من إخراج فطين عبد الوهاب، وبطولة لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة.

كما استحضر فيلم استاكوزا، إخراج إيناس الدغيدي، روح مسرحية ترويض النمرة لويليم شكسبير، لكن في سياق مصري معاصر، حيث تدور الأحداث حول عباس، مهندس ديكور الذي يعمل في الغردقة، والذي يدخل في خلاف حاد مع عصمت، المرأة القوية وصاحبة الفيلا التي يتولى تجهيزها، ويتفاقم الخلاف إلى حادثة عنيفة تضرب فيها عصمت عباس في موضع حساس، ما يؤدي إلى إصابته بالعجز الجنسي، ويصعد عباس الأمر إلى القضاء، لكن يتم إجبار عصمت على الزواج من عباس كحل للأزمة.

فيلم نهر الحب والاقتباس من “آنا كارنينا”

ويُعد فيلم نهر الحب 1960 من أبرز علامات السينما الرومانسية المصرية، وهو من بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف، وإخراج عز الدين ذو الفقار، وما قد يجهله كثيرون أن الفيلم اقتباس من الرواية العالمية آنا كارنينا للكاتب الروسي ليو تولستوي، والتي عالجتها السينما العالمية في أكثر من عمل، أبرزها فيلم آنا كارنينا 1935 من بطولة جريتا جاربو، ونسخة أخرى عام 1948 من بطولة فيفيان لي.

وتدور القصة في جميع النسخ حول امرأة تبحث عن الحب خارج مؤسسة الزواج، مما يؤدي بها إلى صراع داخلي وخارجي ينتهي بمأساة، ورغم أن “نهر الحب" يقدم معالجة مصرية خالصة من حيث اللغة والسياق الاجتماعي، إلا أن البنية الدرامية بقيت وفية لجوهر رواية تولستوي.

فيلم الغيرة القاتلة عن “عطيل”

في عام 1982، قدم المخرج عاطف الطيب فيلم الغيرة القاتلة، في معالجة درامية مستوحاة من مسرحية عطيل لوليم شكسبير، حيث نقل الطيب الصراع الكلاسيكي حول الغيرة والشك والخيانة إلى بيئة مصرية معاصرة، من خلال قصة رجل ينجرف إلى دوامة الغيرة القاتلة تجاه زوجته، بتأثير من شخصية خبيثة تزرع في نفسه الشك، وبطولة الفيلم جمعت نخبة من النجوم مثل محمود عبد العزيز ومديحة كامل ويحيى الفخراني.

مسرحية قريب وغريب والاقتباس من مسرحية أليخاندرو كاسونا

"قريب وغريب" هي مسرحية مصرية مستوحاة من المسرحية العالمية "الأشجار تموت واقفة" للكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، وقد عُرضت عام 2005 على خشبة المسرح القومي في إطار تقديم رؤية محلية لنص عالمي وضم العمل نخبة من كبار الفنانين، على رأسهم سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب، إلى جانب القدير عبد الرحمن أبو زهرة، والفنان جمال عبد الناصر، ورانيا محمود ياسين، في أداء جماعي قاده المخرج نبيل منيب.

“بيجماليون”.. أعيد تقديمها في أكثر من عمل

تُعد مسرحية "سيدتي الجميلة" التي قدمها الفنان فؤاد المهندس وشويكار عام 1969، عن نص للكاتب بهجت قمر وسمير خفاجي، والتي أخرجها للمسرح حسن السلام وللتليفزيون أحمد توفيق، اقتباسًا محليًا ناجحًا لمسرحية "Pygmalion" التي كتبها الكاتب الإيرلندي جورج برنارد شو، وهي بدورها مستوحاة من الأسطورة اليونانية القديمة "بجماليون"، التي تدور حول نحات يقع في حب تمثال من صنع يديه.

وتدور أحداث المسرحية الأصلية حول شخصية هنري، أستاذ علم الأصوات، الذي يراهن على قدرته في تحويل فتاة من الطبقة الفقيرة تُدعى إليزا دوليتل، تعمل بائعة زهور، إلى سيدة مجتمع راقية من خلال تعليمها النطق السليم وفنون الإيتيكيت، وومع تطور العلاقة بينهما، تبدأ مشاعر متبادلة في الظهور، إلا أن إليزا ترفض خضوعها لأساليبه المتسلطة وتختار الاستقلال بحياتها، معلنة رغبتها في الزواج من الشاب الفقير المهذب فريدي أينسفوردهيل.

أما النسخة المصرية، فقد تم تقديمها بروح محلية خفيفة الظل، ما جعلها واحدة من أنجح الأعمال المسرحية في تاريخ الكوميديا المصرية، كما تم إعادة تقديم المسرحية عام 2022 من بطولة أحمد السقا وريم مصطفى وقدمت برؤية عصرية، وشارك فى بطولتها أحمد السقا ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب وعبير منير وأسامة عبدالله ومصطفى عبدالسلام واحمد علي وهالة السعيد.

وسبق وقدمت الفنانة نادية لطفي معالجة سينمائية للقصة ذاتها في فيلم "أيام الحب" أمام الفنان أحمد مظهر، كما عادت القصة في معالجة مسرحية حديثة بعنوان "كعب عالي" بطولة الفنانة يسرا إلى جانب حسين فهمي ووحيد سيف، وحققت المسرحية انتشارًا واسعًا عند عرضها، ومع مرور الزمن، أصبحت قصة "الفتاة البسيطة التي تتحول إلى سيدة مجتمع على يد رجل مثقف" تيمة شائعة في الأعمال العربية، تعيد نفسها في قوالب متنوعة، وتُطرح بأساليب مختلفة.

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