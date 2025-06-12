الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ترقبوا نتيجة الشهادة
ترقبوا نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية

يشهد الشارع التعليمي في محافظة الغربية حالة من الترقب والقلق في أوساط الطلاب وأولياء الأمور، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي من المتوقع اعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية

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أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية 

وبدأت  أعمال التصحيح الرسمية داخل الكنترولات المخصصة بالشهادة الإعدادية بالغربية عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وحرص من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على ضمان الشفافية والدقة في رصد الدرجات.

نتيجة  الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

وقد خاض ما يقرب من 98 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالغرببة هذا العام، موزعين على 418 لجنة مخصصة للشهادة الإعدادية العامة، بالإضافة إلى 35 لجنة خاصة بالشهادة الإعدادية المهنية. وأكد الدكتور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد المتقدمين لامتحانات الإعدادية العامة بالعربية بلغ نحو 93,240 طالبًا وطالبة، فيما أدى الامتحانات في التعليم المهني ما يقرب من 4,586 طالبًا وطالبة.

تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية

وأوضح وكيل تعليم الغربية أن عملية التصحيح تتم وفق آلية دقيقة تشمل مراجعة كل ورقة إجابة من قِبل مجموعة من المصححين المتخصصين، تليها مراحل متعددة من الرصد والمراجعة، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون أي تهاون. كما أشار إلى أنه يتم التعامل بمرونة وإنصاف مع الأسئلة التي أثارت الجدل أو شهدت تفاوتًا في آراء الطلاب.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن النتائج سيتم إرسالها إلى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية فور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة خلال الأيام المقبلة لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا لإعلانها.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية هذا العام مرت بسلاسة، دون تسجيل حالات غش جماعي أو مخالفات جسيمة داخل اللجان، بفضل تشديد الرقابة وتوزيع المراقبين بشكل محكم على اللجان المختلفة.

 الإعلان الرسمي لنتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

وينتظر آلاف الأسر في الغربية الإعلان الرسمي للنتيجة، التي تعد خطوة مفصلية في مستقبل الطلاب، حيث تحدد المسار الدراسي المقبل سواء في التعليم الثانوي العام أو الفني. ويأمل الجميع أن تكون النتائج عادلة ومعبرة عن مستوى الطلاب الحقيقي، في ظل الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال العام الدراسي.

وفي انتظار ساعة الإعلان، تبقى عيون الطلاب وأولياء الأمور شاخصة نحو المواقع الرسمية، على أمل أن يحمل الأسبوع المقبل بشرى النجاح والتفوق.

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