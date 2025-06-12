النيل للإعلام بالفيوم يطلق مبادرة "التمكين الاقتصادي والشمول المالي"

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم، لقاء موسعا لإطلاق " مبادرة التمكين الاقتصادى والشمول المالى " التى ترعاها وزارة التنمية المحلية وتنفذها وحدة السكان بالمحافظة.

دعم قضايا التنمية المستدامة

وقالت حنان حمدى، مدير البرامج بمركز النيل للإعلام: إن تفعيل الشراكة والتعاون بين مركز النيل للإعلام وكافة المؤسسات تدعم قضايا التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المرأة والشباب فى مجال التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال.

دور الهيئة العامة للاستعلامات في التنمية

وقال مدير مركز النيل للاعلام بالفيوم، محمد هاشم: إن الدور الفاعل لقطاع الإعلام الداخلى يبرز من خلال مراكز النيل والإعلام على مستوى الجمهورية ، لرفع الوعى والتثقيف وتنمية المهارات وتعزيز التواصل مع كافة الشركاء، لشرح القضايا الوطنية وتوضيح رؤية وتوجه الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا على التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات.

أهمية المبادرة

وقالت مدير وحدة السكان، عبير عبد المنعم : إن مبادرة التمكين الاقتصادى والشمول المالى، تهدف إلى العمل على دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية لكافة الفئات وخاصة المرأة والشباب والمساهمة فى الحصول على التمويل المالى لتلك المشروعات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر وأيضا دعم برامج ريادة الأعمال وأشارت إلى أنه من المستهدف تعميم هذه المبادرة فى كافة القرى بالمحافظة من خلال رصد المشكلات وتقديم الحلول لهذه المشكلات بالتعاون مع الجهات المعنية، ووحدة السكان تتعاون مع كافة الجهات للعمل على حل المشكلات التى يعانى منها المواطن بمحافظة الفيوم

طرق تمويل المبادرة

وتناول مسئولو بنك مصر التعريف بالخدمات التى يقدمها البنك لدعم المشروعات الصغيرة وبرنامج مشروعك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والتى تتراوح من 30 ألف جنيه حتى 80 الف جنيه، ويمكن زيادة مبلغ التمويل فى حالة نجاح واستمرارية المشروع إلى ١٥٠ ألف جنيه، مع شرح لإجراءات الحصول على التمويل، بضمان البطاقة الشخصية، وضامن شخصى قريب من الدرجة الأولى بشرط أن يكون المشروع قائما

كما عرض مسئولو البنك أيضا الإجراءات والضمانات الخاصة بالمشروعات التى لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية والتى يتراوح تمويلها من 150 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه والتأكيد على أهمية استمرارية المشروع ونجاحه

وقالت شيماء الجاح د مسئول الإعلام بالمركز: إن اللقاء أبرز اهتمام الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة من المرأة والشباب، وتفعيل برامج ريادة الأعمال، والتوصية بضرورة التدريب على كيفية إقامة مشروع ودراسة احتياجات السوق.

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