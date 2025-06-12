54 ألف طالب بالقليوبية يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 125 لجنة

يؤدي 54267 طالبا امتحانات الثانوية هذا العام بمحافظة القليوبية في 125 لجنة.

امتحان الثانوية العامة بالقليوبية داخل 125 لجنة بالقليوبية

من جانبه عقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التعليمية والأمنية والصحية والتموين والكهرباء والإسعاف لمُتابعة الإستعدادات النهائية لإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي٢٠٢٥م، والمُقرر إنطلاقها يوم الأحد ١٥ يونيو الجاري وتستمر حتى ١٠ يوليو المُقبل، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومُنظمة تضمن سير الإمتحانات بسلاسة وشفافية.

وخلال الاجتماع شددَّ "محافظ القليوبية" على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لضمان جاهزية اللجان والنظافة العامة وتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات مع الإلتزام بتوقيتات دخول الطلبة للِجان وتسليم أوراق الإمتحانات للطُلاب في المواعيد المحددة.

توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع لجان الثانوية العامة

أكد محافظ القليوبية على توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، مع جاهزية فرق الطوارئ في مُختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان.

تم خلال الاجتماع مناقشة توفير مولدات كهرباء احتياطية بجوار كل لجنة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع تأجيل كافة أعمال الصيانة على مستوى المحافظة لعدم إنقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات.

شدد المحافظ على التنسيق الكامل مع الصحة والأمن والإسعاف والكهرباء والتموين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة داخل مقار اللجان لضمان سير الإمتحانات في سهولة وأمان، سرعة الانتهاء من تجهيز الإستراحات المُخصصة لإستقبال المُشاركين في أعمال الإمتحانات من خارج المحافظة، مع توفير جميع وسائل الراحة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدًا على توفير المرافق والخدمات الأساسية بهذه الإستراحات.

التنسيق المُستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف التعليم بكافة أنحاء المحافظة لمُتابعة سير الإمتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.



جاء الاجتماع بحضور النائب الدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء بالقليوبية وعضو مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح حسام الدين عطوه المستشار العسكري للمحافظة، المقدم حسام الجزار ممثل عن مديرية الأمن، والأستاذ مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة رشا مصطفى مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ممثلي مرفق الإسعاف والكهرباء مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

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