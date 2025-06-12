تعليم القليوبية: مصلحة الطلاب أولوية بأعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025، تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أعمال تصحيح مواد اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، والرياضيات، والعلوم "من داخل مدرسة ابن خلدون الابتدائية، ٢٥ يناير الإعدادية بنات، والإمام محمد عبده، وناصر الإعدادية بنين، بمقر كنترول الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وشدّد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في تصحيحي الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025، وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب وضرورة المراجعة الدقيقة، ومراعاة صالح الطلاب.

كما شدد في توجيهاته على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الدقة والانضباط خلال مراحل التصحيح ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أن أي أخطاء في نتائج الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025 قد تتسبب في ظلم للطلاب، وهو أمر غير مقبول تمامًا.

تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ضرورة ضبط لجان التقدير بالشهادة الإعدادية بالقليوبية والإلتزام بتعليمات الأمن المستديمة وتوافر وسائل الأمن والسلامة، واتباع كافة التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المقر، وتوفير سبل الراحة للمصححين.

وأشار الى أن هناك متابعة يومية لسير العمل داخل لجنة النظام والمراقبة " كنترول الإعدادية العامة "، للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، وضمان إعلان نتائج عادلة تعكس أداء الطلاب الفعلي.

تعليم القليوبية يتابع تصحيح الشهادة الاعدادية، فيتو

تعليم القليوبية يتابع تصحيح الشهادة الاعدادية، فيتو

تعليم القليوبية يتابع تصحيح الشهادة الاعدادية، فيتو

تعليم القليوبية يتابع تصحيح الشهادة الاعدادية، فيتو

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