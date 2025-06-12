الخميس 12 يونيو 2025
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صحة القليوبية: ضبط 725 كيلو منتجات ألبان غير صالحة داخل مدرسة زراعية

ضبط منتجات ألبان
ضبط منتجات ألبان غير صالحة بالقليوبية،فيتو

شنت مديرية الشئون الصحية بـ القليوبية حملة مكبرة على أماكن بيع السلع والمنتجات الغذائية، بهدف التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار حرصها على مراقبة المنشآت الغذائية وضمان وصول غذاء آمن للمستهلك.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 725 كيلو جرامًا من منتجات الألبان المتغيرة في خواصها الطبيعية وغير المطابقة للمواصفات الصحية، داخل معمل غير مرخص لإنتاج الألبان، داخل إحدى المدارس الزراعية بمنطقة شبرا الخيمة.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.

وقد تم التحفظ على المضبوطات، وسحب عينة عشوائية منها لإرسالها إلى معامل بنها المركزية للفحص والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجارٍ العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في الواقعة.

كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للاشتراطات الصحية، وآخر لعدم حمل المسؤولين شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية، بالإضافة إلى التوصية بغلق المعمل لعمله بدون ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة نتيجة عدم استيفائه الشروط الصحية اللازمة.

ضبط  منتجات البان غير صالحة بالقليوبية،فيتو
ضبط  منتجات ألبان غير صالحة بالقليوبية،فيتو
ضبط  منتجات البان غير صالحة بالقليوبية،فيتو
ضبط  منتجات ألبان غير صالحة بالقليوبية،فيتو
ضبط  منتجات البان غير صالحة بالقليوبية،فيتو
ضبط  منتجات ألبان غير صالحة بالقليوبية،فيتو
ضبط  منتجات البان غير صالحة بالقليوبية،فيتو
ضبط  منتجات ألبان غير صالحة بالقليوبية،فيتو

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