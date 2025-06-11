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مدير تعليم القليوبية يتفقد كنترول الإعدادية ويوجه بالدقة في التصحيح

مدير تعليم القليوبية
مدير تعليم القليوبية يتفقد كنترول الإعدادية

تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، من داخل مدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بنات  والموجود بها كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية والتي تجري داخلها اعمال التصحيح. 

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مدير تعليم القليوبية يتفقد كنترول الإعدادية العامة ويوجه بالدقة في أعمال التصحيح

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أعمال التصحيح بمدرسة بن خلدون الابتدائية، مشددا على مراعاة الدقة والتأني في تقدير الدرجات وفق النماذج المقررة والموضوعة من قبل الموجهين واضعي الامتحانات وكذلك التدقيق في أوراق الإجابة وذلك لضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.وكذلك رصد الدرجات، ومراجعة وتصحيح كافة إجابات الطالب وخصوصًا في الأسئلة الاختيارية بما فيه مصلحة الطالب.

تعليم القليوبية: مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح لامتحانات  الشهادة الإعدادية 

 ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تعليمات مشددة لمصححي أوراق الإجابات تمثلت في مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح لامتحانات  الشهادة الإعدادية بالقليوبية  ورصد الدرجات، وأن نماذج الإجابات استرشادية كما وجه المصححين بالنظر إلى كل إجابة كتبها الطالب أيا كان موقعها في ورقة الامتحان مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم رصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات أولًا بأول.

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