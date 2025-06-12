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بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب أسنان طنطا الجامعي (صور)

بدء التشغيل التجريبي
بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب أسنان طنطا الجامعي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن منح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الموافقة على التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان الجامعي التابعة لجامعة طنطا حتى نهاية 2025.

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وأوضح رئيس جامعة طنطا أن هذه الخطوة الهامة تأتي تتويجًا للجهود المكثفة بذلتها الجامعة وكلية طب الأسنان في التجهيز للمستشفى بأحدث الإمكانيات لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير بيئة تدريبية وبحثية متطورة لطلاب كلية طب الأسنان، مشيرًا إلى أن المستشفى تعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية في محافظة الغربية والدلتا، حيث ستساهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى وتقديم رعاية متخصصة في كافة فروع طب الأسنان، بدءًا من التشخيص والعلاج ووصولًا إلى العمليات الجراحية المعقدة.

 

كما ثمن رئيس جامعة طنطا مجهود جميع المساهمين في إنجاح هذا المشروع، من فريق عمل الجامعة والكلية، متطلعا إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، وأن تساهم بفعالية في البحث العلمي وتطوير مجال طب الأسنان في مصر.

  

أضافت الدكتورة فاتن أبو طالب عميدة كلية طب الأسنان أن المستشفى ستبدأ في تقديم خدماتها للمرضى بشكل تدريجي ضمن مرحلة التشغيل التجريبي، مع التركيز على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى والكوادر الطبية، موضحة أن المستشفى يضم ٣٩ كرسي لعلاج الأسنان بجانب معامل للأشعة والتركيبات الصناعية.

 

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