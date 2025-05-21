جامعة طنطا تصرف مكافآت لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمناسبة العيد

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الطارئة التي انعقدت اليوم على صرف مكافأة إجادة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقديرًا لجهود العاملين وتحفيزًا لهم على مواصلة العطاء.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أنه تقرر صرف مكافأة قدرها 2500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس و1500 جنيه للهيئة المعاونة و1500 جنيه لجميع العاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية وذلك للعاملين الذين هم على رأس العمل خلال هذه الفترة.

كما أشار رئيس جامعة طنطا إلى صرف مكافأة تعادل أجر 10 أيام بحد أقصى 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة (أجر مقابل عمل) دعمًا لهم وتقديرًا لمساهمتهم في سير العمل داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم جميع منتسبيها، وتهيئة بيئة عمل محفزة تضمن الاستقرار والرضا الوظيفي.

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