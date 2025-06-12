الخميس 12 يونيو 2025
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تعليم الغربية: انتهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة بالغرببة

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن المديرية أنهت الاستعداد الكاملة التي أعدتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث تم تشكيل اللجنة الثلاثية للامتحانات، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم وخطط التأمين المستديمة.

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امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وكيل تعليم الغربية أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب والمراوح الجانبية ومراوح السقف بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، مع السماح باستخدام مراوح الـ"استاند" وفقًا لاشتراطات التأمين الكهربائي، لتوفير بيئة صحية ومهيأة للطلاب في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما أكد وكيل تعليم الغربية أنه تم تجهيز كتب المفاهيم وفرزها وتسليمها للإدارات التعليمية العشر تمهيدًا لتوزيعها على اللجان، إلى جانب إعداد خطة توزيع الكراسات الامتحانية وتحديد خطوط السير بدقة لضمان وصولها في التوقيت المحدد، دون تقديم أو تأخير، والتأكيد على سرية الإجراءات وتأمين مراكز التوزيع بالكامل.

وأشار وكيل تعليم الغربية إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة لزيارة جميع اللجان والوقوف على جاهزيتها، من خلال استمارات معدة سلفًا تشمل المعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بالإضاءة، النظافة، التهوية، وفرش اللجان، إلى جانب تعليق اللافتات الإرشادية والتعليمات الخاصة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين.

وأضاف وكيل تعليم الغربية أنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين، وتأمينها بالأثاث اللازم لضمان راحتهم.

ومن جانبه صرح أيضا اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء الامتحانات، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية تقف على قلب رجل واحد لإنجاح هذا الحدث الوطني المهم، الذي يُعد محطة مفصلية في مستقبل الآلاف من أبناء المحافظة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وتهيب محافظة الغربية بجميع الطلاب وأولياء الأمور الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وعلى رأسها عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية حديثة داخل اللجان، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وتؤكد المحافظة أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستقابل بالإجراءات القانونية الحازمة، داعية الجميع إلى التعاون من أجل خروج الامتحانات بشكل منضبط وآمن.

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