طريقة عمل الشكشوكة، مناسبة للإفطار والعشاء ومغذية

طريقة عمل الشكشوكة، الشكشوكة من أطباق البيض الشعبية المصرية الشهيرة، وهو عبارة عن بيض بالخضروات عادة يقدم على وجبتى الإفطار أو العشاء.

وطريقة عمل الشكشوكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن إضافة الخضروات المختلفة وكذلك اللحوم والجبن حسب الرغبة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الشكشوكة.

مكونات عمل الشكشوكة:-

4 بيضات

2 حبة طماطم مفرومة

1 حبة بصل مفرومة

1 فص ثوم مهروس

1 حبة فلفل أخضر مقطع (اختياري)

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون (اختياري)

رشة بابريكا أو شطة حسب الرغبة.

طريقة عمل الشكشوكة:-

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الأخضر، وقلبي المزيج لبضع دقائق.

ضعي الطماطم المفرومة فوق الخليط، واتركيها تطهى حتى تتكثف وتصبح مثل الصلصة.

تبلي الخليط بالملح، الفلفل، الكمون، والبابريكا.

اصنعي فتحات صغيرة في الصلصة واسكبي البيض برفق داخلها دون أن تخلطيه.

غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج البيض حسب الرغبة.

قدمي الشكشوكة ساخنة مع الخبز العربي أو التوست.

يمكن إضافة الجبن أو النقانق أو حتى البطاطس للحصول على نكهات مختلفة.

طريقة عمل الشكشوكة

فوائد البيض للصحة

والبيض له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين الحيواني والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد البيض:-

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

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