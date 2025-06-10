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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع حجاج الجمعيات الأهلية ويهنئهم بإتمام مناسك الحج

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بعثة الإسماعيلية من حجاج الجمعيات الأهلية والتي بلغت 46 حاج تابع للجمعيات الأهلية (15 رجل و31 سيدة)، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي، موجهًا أطيب التهاني لهم بإتمام فريضة الحج بسلامة ويسر. 

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سلامة جميع حجاج الجمعيات بالإسماعيلية 

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي  على سلامة جميع حجاج الإسماعيلية والذين  أتموا مناسك الحج بسلام.

 

تقديم تيسيرات للحجاج 

وذلك في ظل تيسيرات شاملة قدمتها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، حيث تم تنفيذ خطة التحرك بين المشاعر المقدسة بانسيابية تامة ودون معوقات تُذكر. 

 

متابعة مستمرة من محافظ الإسماعيلية لأوضاع الحجاج 

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي إلى المتابعة المستمرة من محافظ الإسماعيلية لأوضاع الحجاج منذ لحظة سفرهم، وحتى عودتهم الكاملة إلى أرض الوطن يوم الجمعة القادمة، والذي وجه بتقديم كافة سبل الراحة للحجاج خلال فترة الحج وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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