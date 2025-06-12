تاريخ العرب في كأس العالم للأندية.. الأهلي الأكثر مشاركة وحصدا للميداليات.. النصر السعودي والرجاء المغربي صاحبا الضربة الأولى.. هذا الثلاثي الأفضل إنجازا.. وصلاح نجم نسخة 2019

للفرق العربية باع كبير وإنجازات في بطولة كأس العالم للأندية على مدار تاريخها قبل انطلاق نسخة 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشهد مشاركة 5 أندية عربية هي: الأهلي والهلال السعودي والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي.

ويشارك الخماسي في كأس العالم للأندية بشكله الجديد والمكون من 32 فريقا، حيث تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

أول مشاركة للعرب في كأس العالم للأندية



كانت المشاركة الأولى للأندية العربية، في مونديال الاندية من خلال ناديي النصر السعودي والرجاء المغربي، في النسخة الأولى بالبرازيل عام 1999.

وأقيمت البطولة الأولى بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها على مجموعتين، وتواجد النصر والرجاء في مجموعة واحدة رفقة كورينثيانز وريال مدريد.

وحل النصر في المركز الثالث بالمجموعة بينما تواجد الرجاء في المركز الرابع، حيث انتهت مواجهة الفريقين بفوز "العالمي" بنتيجة 4-3، ليصبح النصر صاحب أول انتصار لنادٍ عربي في تاريخ البطولة.

لم تنتظر الأندية العربية طويلًا لتحقيق حلم التواجد بين الأربعة الكبار في مونديال الأندية.

فمع عودة البطولة في 2005، نجح اتحاد جدة في التأهل لنصف النهائي لأول مرة في تاريخ الأندية العربية، وذلك على حساب الأهلي المصري، في المباراة التي انتهت 1-0 بهدف النجم محمد نور، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام ساوباولو البرازيلي بنتيحة 3-2، ثم خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام سابريسا الكوستاريكي بنتيجة 3-2.

الأهلي الأكثر مشاركة عربيا وأفريقيا والثاني عالميا

يعد فريق الأهلي الاول عربيًّا وأفريقيًّا والثاني عالميًا في حيث عدد المشاركات ببطولة كأس العالم للأندية.

وشارك نادي القرن الأفريقي في 9 نسخ سابقة لكأس العالم للأندية وتعد مشاركته العاشرة في نسخة 2025.

ويتفوق أوكلاند سيتي على الاهلي في عدد المشاركات حيث سيخوض النسخة الثانية عشر له.

ويعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية.

الأهلي خلف ريال مدريد في الأكثر فوزا

ويُعتبر الأهلي هو أكثر فريق خاض مباريات عبر تاريخ كأس العالم للأندية (25) وثاني أكثر فريق حقق الانتصار (10) خلف ريال مدريد صاحب الـ 12 انتصارًا، وفي الوقت نفسه هو صاحب أكبر عدد من الهزائم بالرقم (14).

كما أن الأهلي هو ثاني أكثر الأندية عبر تاريخ كأس العالم للأندية تسجيلًا للأهداف بالرقم 31، ولا يسبقه سوى ريال مدريد صاحب الـ 38 زيارة للشباك، ويأتي خلفه عربيًا الهلال بـ 11 هدفًا.



أول ميدالية للاهلي صائد الميداليات

وفي المقابل يُعد الأهلي أكثر أندية العرب وأفريقيا حصولًا علي الميداليات بواقع 4 برونزيات 2006 و2020 و2021 و2023.

وفي مونديال الاندية نسخة 2006 نجح الأهلي المصري في التتويج بأول ميدالية لنادٍ عربي وهي الميدالية البرونزية.

وحل الأهلي ثالثًا بعد الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 2-0، ثم الخسارة أمام إنترناسيونال البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1، والفوز على أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1 ليتوج بالبرونزية في إنجاز كبير.

كما يمتلك فريق السد القطري برونزية أخرى توج بها عام 2011.

الرجاء والهلال والعين الافضل انجازا

أفضل إنجاز عربي في تاريخ كأس العالم للأندية كان من نصيب فريق الرجاء المغربي في 2013 والعين الاماراتي في 2018، والهلال السعودي في 2022، بتحقيقهم المركز الثاني والميدالية الفضية.

وحقق الرجاء بجانب كونه أول الفرق مشاركة في البطولة، إنجازا فريدا بعد حصد فضية نسخة عام 2013.

وفاز الرجاء على أوكلاند سيتي في بداية مشواره بنتيجة 2-1، قبل أن يكرر النتيجة نفسها أمام مونتيري المكسيكي، ثم تغلب على أتلتيكو مينيرو في نصف النهائي بنتيجة 3-1، قبل خسارة النهائي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-0.

وبعد 5 سنوات كرر العين الإماراتي الإنجاز ذاته وحصد فضية مونديال 2018، حيث فاز على ويلنجتون بركلات الترجيح في الدور التمهيدي، ثم تخطى الترجي في ربع النهائي بنتيجة 3-0، ثم الفوز على ريفر بليت في نصف النهائي أيضا بركلات الترجيح، قبل خسارة النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1.

دربيات عربية بمونديال الأندية

أول ديربي عربي في تاريخ كأس العالم للأندية كان في النسخة الأولى 2000، وحسمه النصر السعودي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 4-3.

تُعتبر مباراة الترجي والسد في نسخة 2019 واحدة من ضمن 3 مباريات شهدت أكبر عدد من الأهداف بالرقم (8)، بعد فوز الفريق التونسي على نظيره القطري بنتيجة (6-2).

13 مرة نجحت خلالها الأندية العربية في بلوغ المربع الذهبي، أولهم الاتحاد السعودي في نسخة 2005، وأكثرهم الأهلي (6 مرات).

الشحات الأكثر مشاركة

يعد حسين الشحات لاعب النادي الاهلي هو أكثر لاعب عربي شارك في مباريات بكأس العالم للأندية بـ 15 مباراة كما أنه اللاعب العربي الوحيد الذي شارك بقميص فريقين مختلفين.

هدافو العرب في كأس العالم للأندية

هدافو العرب هم حسين الشحات (3 مع الأهلي و1 مع العين)، ومحمد أبوتريكة وسالم الدوسري بأربعة أهداف لكل منهما مع الأهلي والهلال على الترتيب.

أما فهد الهريفي فهو أول لاعب عربي سجل في كأس العالم للأندية حيث أحرز من ركلة جزاء هدف النصر السعودي الوحيد في شباك ريال مدريد بنسخة 2000.

وفي نسخة 2005 احتل محمد نور لاعب الاتحاد السعودي، صدارة هدافي البطولة برصيد هدفين متساويًا مع الثلاثي أموروزو وبيتر كراوتش وألفارو سابوريو.

وفي 2006 حصد محمد أبو تريكة نجم الأهلي جائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف.

2019 نسخة استثنائية

وفي بطولة 2019 سيطر النجوم العرب على جوائزها الفردية، وتوج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب، بينما تواجد بغداد بونجاح لاعب العين وحمدو الهوني لاعب الترجي في صدارة هدافي البطولة بـ 3 أهداف.

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