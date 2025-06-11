الأربعاء 11 يونيو 2025
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رياضة

مجموعة الموت، صفقات نارية للسيتي ويوفنتوس والعين في مونديال الاندية

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة السابعة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية مساء أمس الثلاثاء وقبل انطلاق  كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

 

المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة السابعة (G) كلا من الوداد الرياضي (المغرب) ويوفنتوس (إيطاليا) ومانشستر سيتي (إنجلترا) والعين (الإمارات العربية المتحدة).

صفقات مانشستر سيتي

وضم نادي مانشستر سيتي استعدادًا لكأس العالم للأندية ريان آيت نوري الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون وريان شرقي الذي أُعلن عن انضمامه في اليوم الأخير من الانتقالات كما أُعلن عن انضمام ماركوس بيتينيلي كحارس مرمى ثالث وتيجاني رايندرز من ميلان الإيطالي.

صفقات يوفنتوس

ويستعد النادي الإيطالي لكأس العالم بعودة دانييلي روجاني وفيليب كوستيتش من إعارتيهما، كما أنهى يوفنتوس صفقة ضم المدافعين بيير كالولو ولويد كيلي، وأكد راندال كولو مواني (المعار من باريس سان جيرمان) وجوده مع البيانكونيري، وكذلك فرانسيسكو كونسيساو.

صفقات العين الإماراتي

وضم العين 8 لاعبين جدد إلى صفوفه من أجل الاستعداد لكأس العالم للأندي وهم نسيم الشاذلي والثنائي المغربي حسين رحيمي ويحيى عبد الخالق ورامي ربيعة وحارس المرمى البرتغالي المخضرم روي باتريسيو والسلوفيني مارسيل راتنيك والنمساوي أديس ياسيتش والأرجنتيني سابالا.

صفقات الوداد المغربي

وأعلن الوداد رسميًا عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد هم بارت مايرر، ونور الدين أمرابط، وحمزة الحنوري.

مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي - الوداد -الأربعاء 18 يونيو 2025
19:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد
العين - يوفنتوس -الخميس 19 يونيو 2025
04:00 السعودية ومصر - أودي فيلد
يوفنتوس - الوداد -الأحد 22 يونيو 2025
19:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد
مانشستر سيتي - العين -الإثنين 23 يونيو 2025
04:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز
يوفنتوس - مانشستر سيتي -الخميس 26 يونيو 2025
22:00 السعودية ومصر - كامبينج وورلد
الوداد - العين -الخميس 26 يونيو 2025
22:00 السعودية ومصر - أودي فيل
 كأس العالم للأندية

مونديال الاندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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