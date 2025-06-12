كأس العالم للأندية، لاعب أتلتيكو مدريد يتوعد باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية، أكد الإسباني بابلو باريوس لاعب فريق أتلتيكو مدريد أن فريقه يمتلك الكثير من الحماس لمباراته أمام باريس سان جيرمان الأحد المقبل في بداية مشوار الفريقين بمونديال الأندية في الولايات المتحدة.

تصريحات لاعب أتلتيكو مدريد

وأكد باريوس في تصريحات صحفية عقب انتهاء أول مران لأتلتيكو في لوس أنجلوس: "أتينا بكثير من الحماس لنفوز الفريق في حالة جيدة".



وعن باريس سان جيرمان قال باريوس: “الفريق الفرنسي الذي توج مؤخرا بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه أثبت هذا العام أنه فريق كبير ولكن هذا يشجعنا على تقديم أقصى ما لدينا للفوز عليه وبالتأكيد هو سيصعب الأمور”.

وتابع: "نحن سنقوم بواجبنا وسنحاول تقديم أفضل ما يمكن وبذل أقصى جهد في هذا الجزء الأخير من الموسم الذي سنحاول أن ننهيه بأفضل طريقة".

وعن تجديد عقده مع أتلتيكو قال باريوس (21 عاما): "أعتقد أنه لا يزال أمامي الكثير لأحسنه وأقدمه للفريق، وآمل أن أواصل العمل وأستمتع بهذه اللحظات".

المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية

ويخوض أتلتيكو مدريد منافسات مونديال الأندية ضمن المجموعة الثانية التي تضم بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، بوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

بابلو باريوس



المجموعة الثانية



وتُعد المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025 واحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظرًا لقوة الأندية المشاركة وخبرتها الكبيرة في البطولات القارية والدولية

مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

16 يونيو: سياتل ساوندرز ضد بوتافوجو (5 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريد (1 صباحًا بتوقيت القاهرة)

20 يونيو: باريس سان جيرمان ضد بوتافوغو (4 صباحًا بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوغو (10 مساءً بتوقيت القاهرة)

كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025



وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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