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رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 15 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

 

برنامج غذائي للاعبي الأهلي

 حرص محمد فرحات، الطباخ الذي يرافق بعثة النادي الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، على التنسيق الكامل مع الجهازين الفني والطبي؛ من أجل إعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقًا للبرنامج الغذائي المحدد لكل لاعب.

ويحرص الطباخ المرافق للبعثة على الاهتمام بشكل جيد للغاية بتجهيز الوجبات الغذائية، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفني.

 

ويراعي البرنامج الغذائي للاعبي الأهلي، أجواء الرطوبة العالية في ميامي، ويتم التركيز على بعض العناصر الغذائية التي تساعد اللاعبين في تعويض فقد الأملاح والنشويات والبروتين.

ومنح ريبيرو لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق، بعدما خاض الأهلي عددا من التدريبات الجماعية منذ الوصول إلى ميامي، فضلا عن مواجهة ودية أمام باتشوكا المكسيكي.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها 

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

 

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

 

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو"

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