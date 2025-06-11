الأقل في كأس العالم للأندية، صفقات مجموعة صن داونز وبوروسيا دورتموند بالمونديال

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة السادسة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية مساء أمس الثلاثاء وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة السابعة (F) كلا من ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) ,أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) ,بوروسيا دورتموند (ألمانيا) ,فلومينينسي (البرازيل)



صفقات بروسيا دورتموند

وأعلن بروسيا دورتموند عن انضمام جوب بيلينجهام شقيق جود الأصغر إلى صفوفه كلاعب وحيد في كأس العالم للأندية.

صفقات فلومينينسي

أنهى الفريق البرازيلي التعاقد مع يفيرسون سوتيلدو الجناح الأيسر الفنزويلي.

صفقات ماميلودي صن داونز

وقرر الفريق الجنوب أفريقي الحفاظ على تشكيلته وعدم إجراء أي تعاقدات قبل انطلاق البطولة الدولية.

صفقات أولسان هيوندايل

لم يهتم أولسان هيونداي بالتعاقد مع أي لاعب وتمسك النادي الكوري الجنوبي بنفس التشكيلة التي استخدمها طوال الموسم.

مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم للأندية

فلومينينسي - بوروسيا دورتموند -الثلاثاء 17 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر - ميتلايف

أولسان هيونداي - صن داونز -الأربعاء 18 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - إنتر أند كو

صن داونز - بوروسيا دورتموند -السبت 21 يونيو 2025

19:00 السعودية ومصر - تي كيو إل

فلومينينسي - أولسان هيونداي -الأحد 22 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - ميتلايف

بوروسيا دورتموند - أولسان هيونداي -الأربعاء 25 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - تي كيو إل

فلومينينسي - صن داونز -الأربعاء 25 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - هارد ر.



كأس العالم للأندية

مونديال الاندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025



وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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