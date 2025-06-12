القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

حوادث الطرق في مصر، وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للمسئولين مطالبًا إياهم بتغيير القواعد أو القوانين التي تؤدي لحبس من يقوم بإنقاذ إنسان تعرض لحادث على الطريق.

رسالة قوية من ساويرس للمسئولين بشأن حوادث الطرق

وقال المهندس نجيب ساويرس في رسالته التي وجهها للمسئولين بشأن إنقاذ أرواح من يتعرضون للحوادث على الطريق: "ده لازم يتغير.. وإلا محدش هينجد إنسان مصاب واللي خبطه هرب...".

وجاءت رسالة نجيب ساويرس ردًا على شكوى أحد المتابعين، الذي قال: "أنا اتحبست قبل كدة يومين وسط أشكال عمري في حياتي ما شفتها علشان نقلت واحد من على الطريق عربية خبطاه.. يعني أنقذت حياته وعيشت أهلي يومين ما يعلم بيهم إلا الله. لو أتكرر تاني مش هقف أصلا. ومليش دعوة خالص. صعب يحمل نفسه مسئولية...".



كما علق آخر قائلًا: “وأنا كمان قعدت ليله فى قسم النزهة خدت واحدة عربية خبطتها وجريت ونقلتها مستشفى هليوبوليس علشان الإسعاف اتأخرت والدكتور وصل وطقم التمريض والترولى وكشف الدكتور عليها وهى فى العربيه قبل ما تنزل وقلي البقية فى حياتك اتوفت والمستشفى مابتقبلش ميتين وعليك أن تتخيل الكابوس اللى عشته”.

أحدث إحصاءات لحوادث الطرق في مصر

يذكر أن أحدث إحصاءات حوادث الطرق في مصر تؤكد أن الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق بلغت 76,362 إصابة مسجلة في حوادث الطرق خلال عام 2024، مقابل 71,016 إصابة عام 2023، بزيادة 7.5%.

وأعلى المحافظات من حيث الإصابات في حوادث الطرق هي الدقهلية (15,563 إصابة)، وأقلها: السويس (39 إصابة)، أما أعلى شهر للإصابات فهو أكتوبر حيث بلغت الإصابات في حوادث الطرق 7,155 إصابة، والأقل في فبراير بلغت 5,241 إصابة في حوادث الطرق.

حوادث الطرق في مصر، فيتو



وبحسب الفئة العمرية، فإن الأطفال تحت 15 سنة كانوا الأكثر عرضة لحوادث الطرق في مصر عام 2024، حيث بلغت الإصابات 24,745 إصابة، يليها فئة 15–25 سنة فبلغت 13,531 إصابة، وأقل الفئات إصابة كانت فوق 65 سنة 2,004 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات في حوادث الطرق عام 2024، نحو 5,260 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق عام 2024، مقارنة بـ5,861 في 2023، بتراجع 10.3%

وأعلى المحافظات من حيث الوفيات كانت القاهرة (766 وفاة)، وأقلها السويس (6 وفيات)، وبحسب طبيعة مستخدمي الطريق: أكثرهم المشاة (2,125 وفاة)، ثم الركاب (1,174) .

وشهد عام 2024 تراجعًا ملحوظًا في عدد الوفيات، بينما ارتفع عدد الإصابات. تعتبر مصرُ تتجه نحو تقليل الحوادث القاتلة، لكن لا يزال ارتفاع الإصابات تحديًا يحتاج لتدخلات فعالة أكثر في البنية التحتية، القوانين، وترشيد السلوك المروري.

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