تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط سائق لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص محدثًا إصابته التى أودت بحياته.



مصرع شاب دهسه مينى باص فى النزهة

مصرع شاب دهسه مينى باص فى النزهة

تلقى قسم شرطة النزهة بالقاهرة اخطارا من إحدى المستشفيات بوفاة أحد الأشخاص، بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام "مينى باص" تابع لإحدى شركات النقل الجماعى به حال عبوره الطريق، ولاذ قائدها بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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