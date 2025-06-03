ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس رسالة مؤثرة للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، بعد استشهاد أطفالها التسعة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، ولحق بهم زوجها الدكتور حمدي النجار، الذي نعته آلاء هو وأطفالها، ودعت الله أن يربط على قلبها.

رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، في رسالته التي وجهها لـ الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، أنها تحملت فوق مقدرة البشر، ودعا الله أن يكافئها وأن يغمرها برحمته، مقدمًا العزاء لها، وداعيًا أن يكون أطفالها وزوجها في الجنة.

وقال نجيب ساويرس في الرسالة التي وجهها للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار: "ربنا يصبرك ما تحملتيه فوق مقدرة البشر! ادعو الله ان يكافئك وأن يغمدك برحمته وأن يكونوا جميعا في جنةً الخلد آمين يا رب.. خالص التعازي"

وجاءت رسالة نجيب ساويرس تعليقًا على نعي الدكتورة آلاء النجار لزوجها، والذي قالت فيه: "زميلي وحبيبي ورفيق روحي وأبو أولادي الـ9 الشهداء الدكتور حمدي النجار يلتحق بأبنائي الـ9.. إلى رحاب الخالدين.. اللهم اربط على قلبي.."

استشهاد أطفال الطبية آلاء النجار التسعة وزوجها

الجدير بالذكر أن الدكتورة آلاء النجار استشهد أبنائها التسعة في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في خان يونس، وتسبب القصف في تدمير المنزل بالكامل واندلاع حريق هائل، حيث انتشلت فرق الدفاع المدني 9 ضحايا، بينهم 8 أطفال متفحمين بالكامل.

وتلقت الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار خبر استشهاد أطفالها، أثناء عملها في قسم الأطفال بمستشفى ناصر، حيث جاءها خبر استشهاد أطفالها "يحيى وراكان ورسلان وجبران وإيف وريفان وسيدين"، في قصف إسرائيلي غاشم استهدف أطفالها، وتم التعرف عليهم، في مشهد جسد المأساة المزدوجة التي يعيشها أهالي غزة بين القصف والموت والفقدان.

استشهاد أطفال الطبيبة آلاء النجار، فيتو

وبحسب شهود العيان، أصيبت آلاء النجار بحالة من الانهيار التام بعد تلقيها نبأ مقتل أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عامًا، وإصابة زوجها جراء الغارة الإسرائيلية.

بعد أيام قليلة من استشهاد أطفالها، تلقت الطبيبة آلاء النجار نبأ استشهاد زوجها الطبيب حمدي النجار، متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزلهم جنوب خان يونس، ليلتحق بأطفاله التسعة الذين استشهدوا منذ أسبوع.

وجاء حادث استشهاد أطفال وزوج الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار ضمن سلسلة استهداف ممنهج للمدنيين في قطاع غزة، وخان يونس التي تشهد قصفًا عنيفًا منذ عدة أسابيع، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من الأطفال والنساء.

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