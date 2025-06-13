كيف تغير شكل الجنيه الورق 10 مرات في 126 عاما؟

تغير شكل الجنيه في مصر مرات عديدة وذلك عبر إصدارات متعددة له في نحو 126 عامًا.

وكانت البداية لأول جنيه مصر عام 1899 والذي حمل اسم جنيه الجملين وتم إصدار تلك النسخة الأولى منه في يناير من عام 1899 وكان مقاسه حوالي 81 في 158 مم.

ثم بعد إلغاء تبعية مصر للدولة العثمانية ومن عام 1914 وحتي 1924 وإعلانها سلطنة تحت الحماية البريطانية، صدرت النقود المصرية المتداولة عن البنك الأهلي في عهد السلطان حسين كامل وقد سُكَّت في دور الضرب البريطانية، وصدر الجنيه الورقي الذي كان أحد وجهيه يحمل صورة معبد خنسو بالكرنك، بينما يحمل الوجه الآخر زخارف هندسية يتوسَّطها اسم البنك الأهلي المصري والفئة النقدية للورقة.

ومن عام 1924 وحتي عام 1926

أُعلِنَت مصر مملكة مستقلة، وأُعلِن السلطان أحمد فؤاد الأول ملكًا عليها، وضُرِبَت النقود باسمه في دور الضرب البريطانية. وقد حمل الجنيه المضروب في عهده عام ١٩٢٤ صورة جمل وبدو أمام أسوار القاهرة والقلعة، وعلى ظهر الورقة زخارف هندسية يتوسَّطها اسم البنك الأهلي المصري والفئة النقدية التي تمثلها

ومن عام 1926 وحتي عام 1930 في عهد الملك فؤاد الأول عام ١٩٢٦ صدرت أول عملة مصرية تحمل صورة شخص هو عم إدريس، وكانت من فئة الجنيه؛ فأطلق عليها عامة الشعب جنيه الفلاح. وقد حمل ذلك الجنيه على أحد وجهيه صورة لوجه فلاح مصري (إدريس)، بينما حمل الوجه الآخر صورة لجامع المنصور قلاوون.

ثم في عام ١٩٣٠ بدأ لأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصري وضع العلامة المائية على الأوراق النقدية؛ وذلك للحيلولة دون تزييفها بدلًا من الاعتماد فقط على تعقيد الألوان، وفي ٢٣ أبريل عام ١٩٣٠ كان أول استخدام للعلامة المائية عندما قام البنك الأهلي المصري بإصدار نموذج جديد للورقة النقدية من فئة الجنيه مطبوعًا عليها العلامة المائية لأبي الهول، ويحمل أحد وجهيها صورة تمثال الملك توت عنخ آمون، بينما يحمل الوجه الآخر صورة جامع المنصور قلاوون.

وفي مايو من العام 1952 كان المصريين علي موعد اخر مع تغيير شكل الجنيه ووضع صورة الملك فاروق عليه ليصبح أول حاكم مصري يضع صورته علي الجنيه حيث أصدر البنك الاهلي نسخة جديدة من الجنيه في 15 مايو 1952 تحمل الشكل الجديد وعليها صورة الملك وكانت مقاسات الجنيه آنذاك كما هي في عهد والده الملك فؤاد.

ومن عام 1952 وحتي عام 1963في أثناء حكم الرئيس محمد نجيب عاد شكل الجنيه إلى التصميم الذي حمله في عام ١٩٥٠، ولكن مع وضع صورة الملك توت عنخ آمون بدلًا من صورة الملك فاروق الأول.

وفي مايو عام ١٩٥٢ أصدر البنك ورقة جديدة من فئة الجنيه تحمل على أحد وجهيها صورة تمثال الملك توت عنخ آمون، وعلى الوجه الآخر صورة معبد إيزيس بجزيرة فيلة

ثم اكتمل تمصير الجنيه عام ١٩٦٠ بعد إصدار قانون بقرار جمهوري ينص على إنشاء البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية. وفي عام ١٩٦٣ في أثناء حكم الرئيس جمال عبد الناصر ظهر إصدار آخر للجنيه مطبوعًا عليه علامة النسر المائية، ومرسومًا على الوجه صورة الملك توت عنخ آمون، وعلى الظهر زخارف وخطوط هندسية متداخلة، والفئة النقدية للورقة (جنيه مصري) مكتوبة باللغة الإنجليزية. ولكن هذا الجنيه صدر هذه المرة عن البنك المركزي المصري لا عن البنك الأهلي المصري.

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في أواخر عام ١٩٦٨ بدأ البنك المركزي في استخدام الخيط المعدني باعتباره وسيلة من وسائل الضمان ضد التزييف، وكذلك استخدام صورة رأس تمثال الكاتب المصري القديم لتكون علامة مائية لأوراق النقد المصري، وصدرت ورقة من فئة الجنيه تحمل على أحد وجهيها صورة لمسجد قايتباي محاطة بزخارف عربية، بينما يحمل الوجه الآخر صورة جزء من واجهة معبد أبو سمبل الكبير، وبجانبه رسم لواجهة المعبد الصغير وزخارف فرعونية أعلى الورقة

ثم في عام 1979 تم إصدار جديد للجنيه تم وضع عليه صورة من مسجد السلطان قايتباي وبلغ مقاس الجنيه آنذاك 70 في 140 مم.

وفي عام 2016 خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تم اجراء تعديلات علي شكل الجنيه وإضافة علامات مائية للتأمين وظلت مقاسات الجنيه كما هي دون تغيير حتي يومنا الحالي.

ومؤخرا تم إصدار الجنيه المعدن الذي أصبح متاحا حاليا ومنتشر بشكل أكبر من العملة الورقية فئة الجنيه المصري.

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