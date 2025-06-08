اليوم الذكرى 77 لرحيل عاشق الروح نجيب الريحانى.. نصفه عراقى والآخر مصرى.. قدم مع بديع خيرى 50 مسرحية.. الملك فاروق حرمه من لقب "البكوية".. ولماذا صفع محمد عبد الوهاب؟!

نجيب الريحانى ، ممثل عملاق من الزمن الجميل، هو “أستاذ حمام” مدرس اللغة العربية فى “غزل البنات” الذى أحب بنت الباشا في صمت.

بدأ حياته موظفا بالبنك الزراعي، عشق المسرح فقدمه بكل ألوانه، متعدد المواهب، امتاز بالصدق فى الأداء، والتواضع والعفوية فى علاقاته، نافس علي الكسار على مدى ثلاثين عاما، أصبح رمزا من رموز المسرح المصرى، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1948، أي منذ 77 عاما.

لا يختلف اثنان على موهبة الأستاذ، إلا أنه كان كاريزما، أي تركيبة نادرة، ولم يكن وسيما فكان الأقرب الى الدمامة كما وصفه النقاد، عاصر ثورة 1919، وشارك فيها بتوزيع المنشورات وتهريبها من مقهى ريش، واتهمه البعض بأنه شيوعي، في حين أشاع عنه آخرون أنه جاسوس لصالح الإنجليز، وأثناء الثورة أغلق المسرح، وخرج إلى الشارع يهتف لسعد زغلول.

نصفه عراقى والآخر مصرى

ولد نجيب إلياس ريحانة، الشهير بـ نجيب الريحانى عام 1889 بدرب مصطفى حي بباب الشعرية، وقد كثر الكلام حول جنسيته، إلا أن الحقيقة شبه المؤكدة أنه ولد لأب عراقي كلداني من مدينة الموصل بالعراق، جاء إلى القاهرة فى ثمانينات القرن قبل الماضي، وتربى بحي باب الشعرية بالقاهرة، عمل بِتجارة الخيل، واستقر به الحال في القاهرة ليتزوج امرأة مصرية قبطية أنجب منها ثلاثة أبناء، منهم نجيب الذي تلقى تعليمه في مدرسة الفرير الفرنسية بالقاهرة، وفيها تجلت موهبته التمثيلية المبكرة، فانضم إلى فريق التمثيل المدرسي، واشتهر بين معلميه بقدرته على إلقاء الشعر العربي، فكان معجبا بأبي العلاء المعري والمتنبى فحفظ ما كتباه وألقاه فى الاذاعة المدرسية.

رائد الكوميديا نجيب الريحانى، فيتو



عن طريق خاله بدأ نجيب الريحانى حياته العملية موظفا في البنك الزراعى، حيث تعرف على صديق عمره الفنان عزيز عيد، وعشقا التمثيل وحياة المسارح، والتقت ميولهما الفنية.

وكما يقول الكاتب مصطفى أمين: كان نجيب وعزيز يقرآن النصوص الأجنبية المترجمة، ثم يختار كل منهما دورا يتقمصه، وأثناء التقمص أمسك نجيب بزمارة رقبة عزيز عيد، وهو يقول: "أيها السفاح سأقتلك"، فما كان من باشكاتب البنك إلا أن استدعى الشرطة، ولما علم أنه تمثيل طرد الريحانى من البنك.

موظف بشركة السكر

عمل نجيب الريحانى موظفا بشركة السكر بنجع حمادي، وطرد منها بسبب مغازلته لزوجة الباشكاتب، وجاء إلى القاهرة، حيث تمكن هو وعزيز عيد من الحصول على وظيفتي كومبارس بدار الأوبرا، وبدور صامت في مسرحية "الملك يلهو" أول رواية اشترك في تمثيلها، ليتنقل بين فرقة وأخرى؛ فى التراجيديا تارة وفى الكوميديا تارة أخرى.

ملك النمسا كان البداية

كانت أولى محطات نجيب الريحاني الانضمام إلى فرقة جورج أبيض، وقدم معه مسرحية “صلاح الدين الأيُّوبي”، جسد فيها جورج أبيض دور الملك ريتشارد قلب الأسد، بينما اختير للريحاني دور صغير هو ملك النمسا، وكان كل ما عليه أن يفعله هو أن يقف من جورج أبيض موقف المبارز، ويتكلم بضع كلمات فقط، ثم عمل مترجما للغة الفرنسية التي درسها بالفرير بفرقة أحمد الشامي، وتجول من خلالها بين جميع المحافظات وكان يتقاضى أجره لبنا وبيضا لكنه كان راضيا.

الضاحك الباكى نجيب الريحانى، فيتو



كان اللقاء مع المؤلف بديع خيرى نقطة انطلاق ونجومية نجيب الريحانى بعد أن وقعا على شخصية “كشكش بيه” عمدة كفر البلاص عام 1916، حيث أسسا فى البداية فرقة الريحانى التى قدمت ما يزيد على خمسين مسرحية، من أشهرها: الجنيه المصري، الدنيا لما تضحك، الستات مايعرفوش يكدبوا، حكم قراقوش، قسمتي، الدلوعة، تعاليلي يا بطة، كشكش بك في باريس، إلا خمسة، لو كنت حليوة، وصية كشش بك، ريا وسكينة وغيرها.

الريحانى يصفع عبد الوهاب

من الشخصيات التي التقت بنجيب الريحانى، وكان له الأثر الأكبر فى حياته؛ الموسيقار محمد عبدالوهاب الذى كتب فيما بعد مقالا بعنوان "صفعنى نجيب الريحانى ومازلت أذكر له هذا الجميل"، يقول فيه: أول درس تلقيته من هذا المعلم القدير عندما كنت صغيرا التحقت بفرقة الريحانى، وكان على أن القى جملة على المسرح، ويوم العرض نسيت الجملة، وحاول الريحانى مساعدتى دون جدوى، وفجأة صفعنى على وجهى أمام الجمهور، فكان أول درس تلقيته.

نجيب الريحانى فى غزل البنات، فيتو



يقول عبد الوهاب: على الرغم من أن الريحانى كان رائدا فى المسرح الكوميدى إلا أنه كان عبقريا فى الدراما ولمست هذا عندما عملت معه فى روايته الأخيرة “غزل البنات”، فكانت دموعه صادقة وهو يستمع إلى مقطوعة عاشق الروح.

اتجه نجيب الريحانى إلى السينما، وقدم بعض الأفلام، منها: سلامة في خير، سي عمر، أبو حلموس، لعبة الست، أحمر شفايف، وآخر أفلامه "غزل البنات" مع ليلى مراد وأنور وجدي، ورحل أثناء تصويره.

حرمان من التكريم والبكوية

رحل الفنان نجيب الريحاني بعد أن حرم من لقب "البكوية" في حياته رغم استحقاقه له، وظل حزينا بسبب ذلك، فقد ارتبط منح الألقاب قبل الثورة بالمجاملات بعيدا عن القيمة الفنية للشخص، وكان الملك فاروق لا يمنح لقب البكوية أو الباشوية لأحد إلا إذا أحبه وضمن ولاءه، ومن هنا نجده أعطى اللقب مثلا لفنان المسرح يوسف وهبي ولم يعطه للفنان نجيب الريحاني، وكذلك أعطى البكوية لسليمان نجيب ولم يمنحها للموسيقار محمد عبد الوهاب.

أغاظ الملك فحرمه من البكوية

ويرجع المؤلف أنور عبدالله ذلك الى أن الريحانى كان يتعرض فى بعض رواياته الى انتقاد النظام الحاكم، وفى روايته حكم قراقوش انتقد السلطان وكان يقول نحن نعيش فى عصر "حلمبوحة"، وكان يمسك الريال الذى يحمل صورة الملك ويقول له بسخرية: "مجعوص قوى حضرتك"، وكان للملك آذان فى كل مكان وطلب الملك من حاشيته إحضار الريحانى وفرقته لتمثيل مسرحية حكم قراقوش أمامه على مسرح سراى عابدين.



وثار الجدل في الوسط الصحفي والأدبي بعد رحيل نجيب الريحاني؛ هل يستحق الريحاني اللقب؟! وهل كان فنانا عظيما أم مجرد ممثل؟! وكما نشرت مجلة “أهل الفن” عام 1949، انقسم الكتاب في تقييم الريحاني؛ فمنهم من وجده جديرا وعظيما ومنهم من هاجمه هجوما كبيرا، حتى إن الأديب يحيى حقي وصل في نقد نجيب الريحانى إلى مدى بعيد، حيث قال: كان كشكش بيه كالمهرج الذي يصفع على قفاه في مهازل أولاد بعجر، هذا هو كشكش بيه عمدة في قفطان له لحية طويلة كل سحره في صوت أجش وشبق عينيه وتلعيب حواجبه وهو دايخ وسط شلة الراقصات، كان مسرح الريحاني رديئا ومقتبسا بالرغم من أن الريحاني كان ممثلا عبقريا.

زواج مرتين وابنة واحدة

تزوج نجيب الريحاني مرتين في حياته، الأولى من الراقصة اللبنانية بديعة مصابني التي حضرت إلى القاهرة وكان الكازينو الخاص بها أكبر مدرسة لتخريج فنانين، لكن تم الانفصال، حيث كانت بديعة تعتبر الزواج بالريحاني عائقا ضد طموحاتها، وتزوج بعد ذلك الراقصة الألمانية لوسدي برناي، وأنجب منها ابنته "جينا"، وحينما مرض الريحانى بالتيفود كلف مكرم عبيد وزير المالية الأسبق، شخصا بإحضار دوائه من أمريكا، لكن حضر الدواء بعد الرحيل فى مثل هذا اليوم عام 1948.



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