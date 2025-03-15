نجلاء بدر تدافع عن حلق عمرو دياب: كان بيلبسه توت عنخ آمون

دافعت الفنانة نجلاء بدر، عن الفنان عمرو دياب وهاجمت منتقديه الذين لم يعجبهم ظهوره بحلق، قائلة: "مش قضيتي إنه يلبس حلق أو لا يلبس، أنا بنتقد من يقولون إن الرجال لا يجب أن يرتدوا الحلق، والتاريخ يقول إن الرجال أول من ارتدى الحلق".

نجلاء بدر تدافع عن عمرو دياب: منقدرش نعمم العادات والتقاليد على الشعب كله

وأضافت "بدر"، في حوارها مع بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "العادات والتقاليد؟ العادات والتقاليد منقدرش نعممها على الشعب كله، وكل بيت وكل شقة لها عادات وتقاليد، والشقة اللي جنبنا كانت عندها عادات مختلفة عن شقتنا".

نجلاء بدر: توت عنخ آمون كان يرتدي حلقا

وتابعت نجلاء بدر: "توت عنخ آمون كان يرتدي حلقا، والبحارة كانوا يرتدون الحلق، والعبيد كانوا يرتدون الحلق، ولو جوزي لبس حلق مش هعمل حاجة والله العظيم، ولو الناس انتقدته أنا مالي، دي حريته الشخصية".



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