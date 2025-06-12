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رياضة

موعد مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

موعد مباراة سيراميكا
موعد مباراة سيراميكا كلوباترا ضد البنك الأهلي

نهائي كأس عاصمة مصر، يحتضن مساء اليوم الخميس ستاد السلام، نهائي مسابقة كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي 

وتنطلق صافرة مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي اليوم الخميس على ستاد السلام، في تمام الثامنة والنصف مساء.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا أمام البنك الأهلي 

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي في نهائي كأس الرابطة على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

 

وقررت رابطة الأندية المحترفة اللجوء إلى الوقت الإضافي حال انتهاء مباراة نهائي كأس العاصمة بين سيراميكا والبنك الأهلي بالتعادل، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح حال استمرار التعادل بالوقت الإضافي.

طاقم حكام نهائي كأس عاصمة مصر


وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا وإنبي يديرها طاقم حكام مكون من:


محمود وفا (حكم ساحة) وإسلام أبو العطا وطارق مصطفى (حكمين مساعدين) ومحمد الغازي (حكم رابع) وطارق مجدي (حكم فيديو) ومحمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو) وعمرو الشناوي (مساعد حكم فيديو ثان).

 

السوبر المصري

ويشارك حامل لقب كأس عاصمة مصر في السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك، والفريق الرابع صاحب الكارت الذهبي.

تأهل سيراميكا والبنك الأهلي

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 3-0 في مجموعة مواجهتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتعادل فريق البنك الأهلي أمام إنبي بهدف لكل منهما، ليتأهل الأخير للمباراة النهائية مستغلا فوزه في الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليفوز 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

سيراميكا يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى الفوز على البنك الأهلي في نهائي البطولة للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

 

كأس الرابطة

وانطلقت مسابقة كأس الرابطة موسم 2022، وتوج بها فيوتشر (مودرن سبورت) حاليًا للمرة الأولى بعد الفوز على غزل المحلة (5-1)، بينما توج سيراميكا كليوباترا بالنسخة الثانية والثالثة بعد الانتصار على المصري بنتيجة (4-1)  بالاولي وطلائع الجيش بالثانية ( 3-1).

وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتين تضمان 4 فرق.

واعتمدت البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات قبل بدء مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية، هي: (بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج الكبار أو رباعي المربع الذهبي للدوري المصري وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه. 

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط. 

-البطل 10 ملايين.

- الوصيف 4 ملايين.

-الثالث 2 مليون.

-الرابع 1.5 مليون.

 

 

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