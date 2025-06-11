الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن إقامة مباراة نهائي كأس عاصمة مصر على ملعب ستاد السلام غدا الخميس.

 

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

وتقام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في تمام الثامنة والنصف مساء الغد.

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

 

فريق البنك الأهلي، فيتو
فريق البنك الأهلي، فيتو

سيراميكا يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى الفوز على البنك الأهلي في نهائي البطولة للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

في المقابل، يسعى البنك الأهلي لحصد اللقب، ليصبح أول بطولة يتوج بها الفريق، منذ تأهله لمسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة تحديد المركز للثالث

فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الإسماعيلي وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر نهائي كأس عاصمة مصر رابطة الأندية المصرية سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي سيراميكا ضد البنك الأهلى موعد مباراة نهائي كأس عاصمة

مواد متعلقة

محمود وفا حكما لسيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

ركلات ترجيحية أم وقت إضافي، ماذا يحدث حال انتهاء مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بالتعادل؟

إستاد السلام يستضيف الدور النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر

خطوة واحدة تفصل لاعب سيراميكا كليوباترا عن الانضمام للأهلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية لنجل تامر حسني، الجيش الليبي يرد على السودان، تصريح مثير من يحيى الفخراني عن الريحاني

تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

ارتفاع مفاجئ بأسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

نتائج الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

خدمات

المزيد

ما هي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون؟

3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون

ارتفاع طن اليوريا العادي 1361 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بتراكم الديون ووفاة المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية